Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей

Звезда российского телевидения поделилась с подписчиками достаточно личной информацией. Ведущая шоу “Мужское/Женское” рассказала о внутренней панике, которая охватывает ее из-за змей. После встречи с извилистым пресмыкающимся Юлия Барановская становится сама не своя.

“Змеи — да, один из моих лютых страхов. Когда их вижу, у меня тело начинает буквально выкручиваться от иррационального ужаса”, — призналась знаменитость.

Также в своем блоге Юлия Барановская привела статистику, которая показывает, что фобии есть у большого количества россиян. Перечень массовых страхов довольно обширный. Помимо змей, люди боятся высоты, водных пространств и глубины, зубных врачей, насекомых и многого другого.

Между тем “Царьград” поделился мнением зоолога о том, почему в Московской области в последнее время стали активны змеи. Эксперт связывает ситуацию с комфортной температурой воздуха.

Однако шанс встретить змею — это не повод ставить крест на прогулках, и Юлия Барановская наверняка это понимает. В конце недели в столице ожидается теплая погода, пишет ОСН. Синоптики не слишком часто радуют прогнозами, поэтому стоит насладиться погожими деньками.

Однако и безопасность на улице никто не отменял. Любителям красивого загара, к числу которых относится Юлия Барановская, важно избегать солнечных ожогов. При поражении кожи нужно оперативно обработать уязвленный участок гелем с алоэ-вера, напоминает “Радио 1”.