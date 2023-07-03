 

Пономарева, диетолог назвала сорт хлеба, который уменьшает жир на животе

03.07.2023, 19:44, Разное
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Хлеб – это основной продукт питания на любой кухне, независимо от того, делаете ли вы его сами или покупаете в местном супермаркете.

Этот универсальный, но доступный продукт питания имеет множество форм, размеров и вкусов. Его можно легко превратить в завтрак, обед или перекус за считанные секунды. Исследование показывает, что разнообразные сорта хлеба могут быть более полезными для здоровья. Диетолог Василиса Пономарева, специально для МедикФорума, говорит, что цельнозерновая пшеница может “значительно уменьшить” жир на животе.

Исследователи изучили 50 испытуемых и назначили им либо рафинированную пшеницу, либо диету из цельного зерна на 12 недель. Каждые шесть недель команда проводила компьютерную томографию и брала образцы крови для наблюдения за участниками. В конце исследования уровень висцерального жира у тех, кто употреблял цельнозерновой пшеничный хлеб, снизился. Однако участники, которые ели рафинированный хлеб, не получили такой же пользы. Цельнозерновой хлеб может уменьшить окружность талии на четыре сантиметра.


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