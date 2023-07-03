 

Терапевт Никитина объяснила, когда запор требует обращения к врачу

03.07.2023, 19:44, Разное
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Терапевт Никитина говорит, что желудочно-кишечная система склонна к привычкам и любит постоянство. Кишечник многих людей очень предсказуем, и они испражняются в определенное время. Это происходит только тогда, когда человек находится в привычной обстановке.

Кишечник бастует, когда окружающая обстановка меняется. Запоры могут возникать во время поездок и отпусков в разные регионы. Специалист пояснил МедикФоруму, что запор может быть тесно связан с индивидуальными особенностями организма. Запор может вызвать вздутие живота или боль в животе, если человек ходит в туалет ежедневно.

Никитина уточнила, в какой момент запор опасен и требует обращения к врачу. Специалист считает, что неспособность человека сходить в туалет более трех дней следует рассматривать как серьезный признак. Явная боль является признаком того, что необходимо обратиться к врачу.

Светлана Никитина предупредила, что запор может сопровождаться сильными спазмами. Это может означать, что в кишечнике есть непроходимость и изменения в стенке, которые препятствуют выводу пищевых отходов наружу. Это может привести к гибели части кишечной стенки и даже к опасному для жизни отравлению.

Запор также является признаком потенциально опасного состояния, называемого инфарктом кишечника.


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