“Ведомости” – Российский рынок труда испытывает острую нехватку кадров

Как сообщают “Ведомости”, российские работодатели предлагают соискателям большое количество вакансий и повышают зарплаты. Однако кандидатов для найма нет.

Респонденты отметили, что сектор недвижимости больше всего пострадал от текущей экономической ситуации. По данным Банка России, с 2023 года в секторе начался самый низкий уровень кадрового обеспечения за последние 25 лет.

В публикации отмечается, что дефицит кадров привел к рекордно низкому уровню безработицы. Росстат сообщил, что уровень безработицы в мае составил 3,2%. Компании вынуждены повышать зарплаты из-за нехватки кандидатов. Росстат сообщает, что номинальная средняя зарплата в РФ в апреле этого года составила 71 204 рубля. Это на 13% больше, чем будет в 2022 году.

Все опрошенные “Ведомостями” представители компаний подтвердили продолжающийся рост зарплат. Генеральный директор “Северстали” Александр Шевелев рассказал, что сотрудники, зарабатывающие менее 50 000 рублей в месяц, получат с 1 апреля повышение зарплаты на 12%. Все остальные сотрудники получили повышение зарплаты на 10%.

Представитель ВТБ заявил, что среднее вознаграждение сотрудников банка в этом году было увеличено на 10%. Российские железные дороги повысили зарплату сотрудникам в 2022 году. Сотрудники компании стали зарабатывать на 14,9% больше, чем в 2021 году. РЖД увеличили индексацию зарплат в 2023 году еще на 2,63%.

Ведомости опросили рекрутеров, которые заявили, что повышение зарплаты вынужденное и является лишь способом быстро заполнить вакансии. Любовь Смирнова, руководитель промышленной рекрутинговой фирмы Manpower, отметила, что РФ работает над восстановлением аннексированных регионов и разместила большое количество заказов на оборону.

Смирнова сказала, что, с одной стороны, это отличная программа, финансируемая государством. С другой стороны, это обещание, которое бизнес боится выполнять, потому что опасается санкций со стороны правительства. Она рассказала, что один из клиентов Manpowers должен был нанять на 30% больше сотрудников в течение 2 месяцев после крупного федерального заказа. Чтобы привлечь персонал в кратчайшие сроки, ему нужно было увеличить ежемесячную премию с 20% до 50%.

Роструд сообщает, что на портале “Работа в России” размещено 1,9 млн вакансий, но заполняются они очень медленно. Алексей Миронов является операционным директором компании Ancor. Он отметил, что многие предприятия не могут достичь тех же результатов, которые они могли бы достичь при полном штате сотрудников. По словам Миронова, это оказывает серьезное косвенное влияние на российскую экономику.

В июне 2022 года и январе 2023 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен с 15 279 до 16 242 рублей.