Кипа оказалась древнерусским головным убором

Профессор Тель-Авивского университета Авраам Шапиро в журнале

«Вестник сионистов России» опубликовал статью «Влияние иудеев Хазарии на

Киевскую Русь».

Оказалось, что князь

Владимир Мономах, былинный богатырь Илья Муромец и другие герои древнерусской

истории регулярно носили кипу.

«Первые ермолки попали на Русь ещё в X веке, а потом их надевали каждый раз,

когда выступали в поход. Считалось, кипа обеспечивает божественную защиту во

время битвы и приносит удачу», – пишет Шапиро.

По данным историка, упоминания о кипе в русских княжествах исчезают

из летописей в середине XIII

века, во время татаро-монгольского нашествия.

В ближайшее время в Музее

воинской славы Израиля будет создана экспозиция, посвящённая ермолкам в

Киевской Руси.

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