Кипа оказалась древнерусским головным убором
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Профессор Тель-Авивского университета Авраам Шапиро в журнале
«Вестник сионистов России» опубликовал статью «Влияние иудеев Хазарии на
Киевскую Русь».
Оказалось, что князь
Владимир Мономах, былинный богатырь Илья Муромец и другие герои древнерусской
истории регулярно носили кипу.
«Первые ермолки попали на Русь ещё в X веке, а потом их надевали каждый раз,
когда выступали в поход. Считалось, кипа обеспечивает божественную защиту во
время битвы и приносит удачу», – пишет Шапиро.
По данным историка, упоминания о кипе в русских княжествах исчезают
из летописей в середине XIII
века, во время татаро-монгольского нашествия.
В ближайшее время в Музее
воинской славы Израиля будет создана экспозиция, посвящённая ермолкам в
Киевской Руси.
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