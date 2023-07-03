Мнение: Многовековые традиции грабежа, британские траты на Украину и бесполезные французские танки

1. Британия, как известно, славится показной любовью к традициям. Однако, как верно отмечают российские дипломаты, некоторые британские традиции – отнюдь не дань уважения прошлому, скорее их следует охарактеризовать как неисправимый характер умного и идейного уголовника-рецидивиста (ссылка):



Посол России в Лондоне <…> Андрей Келин в интервью британскому Sky News ответил на вопрос о заморозке российских активов.

Журналист: «Великобритания и Запад заморозили российских активов на сумму в $350 миллиардов долларов. Ожидаете ли вы и смиритесь ли вы с тем, что они пойдут на восстановление Украины?»

Посол РФ: «Интересный вопрос. Что ж, Великобритания накопила колоссальный опыт в грабежах, пиратстве и воровстве у разных стран. Индию ограбили, Египет, да и других тоже. Так что для вас это будет просто ещё одна кража».

Впрочем, другие европейские страны тоже стараются не отставать от британцев в деле грабежа (ссылка):

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу, передает ТАСС.

По данным СВР, православные святыни планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Глава ведомства Сергей Нарышкин сообщил, что в настоящий момент на Украине провели опись церковного имущества и выделили финансовые ресурсы для перевозки ценностей в европейские страны.

Нарышкин добавил, что митрополиту канонической Украинской православной церкви Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности, но на самом деле «возвращение реликвий не входит в планы Запада».

2. В Британии указывают, что Лондон потратил слишком много денег на подливание бензина в костёр войны, а теперь британские власти рассчитывают компенсировать понесённые затраты путём грабежа Украины (ссылка):



Власти Британии потратили на Украину более £15 млрд (1,6 трлн рублей) с начала конфликта, забыв про интересы собственных граждан.

Об этом в эфире RT заявил Энтони Уэббер, автор петиции за прекращение поставок оружия Киеву и отмену антироссийских санкций.

По его словам, у Великобритании не было ни малейших внешнеполитических причин быть вовлечённой в украинскую ситуацию:

«Последствия санкций, введённых против России, ощущают на себе общественность и экономика Великобритании: удорожание жизни, резкий рост цен на энергию, инфляция, повышение процентных, арендных и ипотечных ставок. Забастовки, когда правительство заявляет, что у него нет денег, чтобы платить работникам, но при этом находит деньги на вооружения, направляемые на Украину…

Британские власти отстаивают интересы глобалистских корпораций, которым хочется обескровить Украину, заполучить всё её сырьё и минеральные ресурсы».

3. Немецкие танки «Леопард» уничтожаются десятками. Американские танки и бронемашины тоже не помогли бандеровскому режиму достичь каких-либо значимых успехов. Французские танки тоже ожидаемо провалились (ссылка):

Украинские военные остались недовольны бронетехникой, которую стране передала Франция. По их мнению, танки AMX-10 RC не подходят для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает газета El Mundo со ссылкой на украинского офицера.

«Они (AMX-10 RC — прим. “Ленты.ру”) используются для огневой поддержки, поскольку имеют легкую броню. Вооружение у них хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, это легкая броня, что делает их непригодными [для наступления]», — заявил командир батальона 37-й морской пехотной бригады с позывным Спартанец.

Итак, бронетехника основных стран НАТО потерпела провал на поле боя. Хорошая новость. Если США таки переведут войну против России на следующий уровень, то после обмена ядерными ударами европейцы мало что смогут противопоставить русским танкам.