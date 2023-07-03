Свободная коса и низкий хвост: простые и стильные прически, которые могут предотвратить мигрень

Если вы когда-либо старались создать гладкую прическу, вы, скорее всего, сталкивались с неприятной головной болью, вызванной тягой на волосяные фолликулы и натяжением кожи головы. Люди с более длинными, тяжелыми или густыми волосами также могут испытывать дискомфорт из-за веса, который волосы оказывают на верхнюю часть головы.

Головная боль из-за прически

Эксперты подчеркивают, что это довольно распространенная проблема, которая может быть очень раздражающей. Хотя нет серьезных негативных последствий от таких причесок, все же рекомендуется периодически ослаблять укладку, чтобы снизить боль.

Стоит также отметить, что причиной невыносимых головных болей от прически могут быть различные состояния, требующее диагностики. Например, синдром “конского хвоста” связан с аллодинией, когда обычные стимулы воспринимаются как чрезвычайно болезненные. Это особенно распространенное состояние у людей с фибромиалгией и может проявляться гиперчувствительностью кожи головы.

Независимо от того, связаны ли ваши проблемы с медицинским состоянием или просто с предпочтением тугих укладок, есть надежда на улучшение. Маленькие изменения в прическах или продуктах для волос могут помочь вам чувствовать себя более комфортно и уверенно и предотвратить появление боли.

Свободный высокий хвост

Если вы не готовы отказаться от своего привычного конского хвоста, вы можете сделать его менее болезненным. Вместо того чтобы туго затягивать волосы назад, вы можете аккуратно собрать пряди в свободный пучок. После завершения укладки вы можете использовать лак для волос, чтобы закрепить разлетающиеся волосы и сохранить эффект гладкого конского хвоста. По мнению экспертов, замена обычных резинок для волос на спиральные или более мягкие варианты также может помочь вашим волосам иметь достаточное пространство для движения и уменьшить натяжение, а значит и уменьшить головные боли и мигрень.

Попробуйте сегментированную прическу

Если вам сложно собрать тяжелые волосы в один хвост, косу или пучок, попробуйте использовать более разделенный подход к прическе. Разделение волос на несколько частей поможет равномерно распределить их вес и снизить нагрузку на кожу головы. Ключевой момент при создании такого стиля – быть более скрупулезной и не забывать о том, что волосы должны иметь небольшое пространство для движения.

Свободная коса

Некоторые люди любят высокие хвосты за их способность удерживать волосы подальше от лица. Зафиксированные волосы, безусловно, имеют свои преимущества, особенно если на улице ветренная погода или нужно быть сосредоточенным не на волосах, а на документах.

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Однако тем, кто хочет избежать головной боли и не беспокоиться, что волосы будут падать на глаза, может подойти свободная коса, которая будет удерживать волосы на месте без лишнего натяжения или нагрузки на верхнюю часть головы.

Низкий хвост

Даже любителям высоких конских хвостов может быть интересна низкая версия этой прически, особенно если они хотят избежать головной боли. Существует множество способов сделать этот классический и простой образ невероятно стильным. Например, низкий хвост можно украсить, вывернув его наизнанку или создав завитые элементы, что добавляет объема. Кроме того, можно использовать различные аксессуары, такие как ленты или резинки для волос, в зависимости от мероприятия или вашего образа.

Распущенные волосы

Для того чтобы минимизировать нагрузку на волосы, важно дать им достаточно свободы. К счастью, существует множество способов сделать образ с распущенными волосами невероятно стильным и продуманным.

Вместо ободков и заколок, которые могут создавать давление в области верхней части головы, можно просто завязать волосы ленточкой или надеть бандану.