Время собирать крыжовник. Эта ягода – отличный стимулятор роста волос и эликсир молодости для кожи

Вот и наступает пора сбора крыжовника. Многие любят его за приятный кисло-сладкий вкус. Из него делают желе и джемы, соки и компоты. Ягода полезна для здоровья. Это отличный стимулятор роста волос и эликсир молодости для кожи.

Царская ягода

Наряду со смородиной, врачи считают крыжовник одной из самых полезных ягод. Он богат питательными веществами и является одним из лучших источников витамина С. Мудрецы аюрведы – индийской системы здорового питания и жизненной философии – называют его омолаживающим фруктом.

Люди употребляют крыжовник в свежем или консервированном виде. У него слегка терпкий вкус с приятной кислинкой. Наличие сладости зависит от степени зрелости, места произрастания и сорта. Поспевшие на солнце ягоды более сладкие и ароматные, чем растущие в тени.

Любопытно, что крыжовник можно кушать на любой стадии зрелости. Он одинаково полезен как зеленый, так и в сезон сбора урожая.

Плоды крыжовника используют для приготовления варенья, желе и пирогов. Кроме того, некоторые виды растения обладают характеристиками лекарственных трав, благодаря чему применяются в народной медицине.

Наиболее распространенными видами являются:

Крыжовник европейский. Ботаническое название – Ribes Grossularia var. Имеет преимущественно зеленые плоды, покрытые волосками. Традиционно используется европейской кухней в пирогах, джемах и пудингах. Американский крыжовник (Ribes hirtellum). Цвет ягод варьируется от зеленого, до фиолетового. Произрастает в северо-восточных и среднезападных регионах США. Его часто сажают во фруктовых и овощных садах. Индийский крыжовник (Emblica Officinalis). Желтовато-зеленый ягодный кустарник, который растет в Индии, Юго-Восточной Азии, Китае, Иране и Пакистане.

Регулирует уровень сахара в крови

Крыжовник содержит растворимую клетчатку, которая замедляет скорость усвоения организмом сахара. Он помогает бороться с нарушениями регуляции гликемии. Особенно ягоды полезны для диабетиков 2 типа. Кроме того, они снижают уровень глюкозы и холестерина в крови.

Улучшает пищеварение

Клетчатка помогает организму регулировать перистальтику кишечника. Тем самым облегчает симптомы заболеваний ЖКТ, таких как синдром раздраженного кишечника.

Ягоды крыжовника содержат большое количество витамина С, который помогает организму усваивать другие питательные вещества. Особенно актуально это для тех, кто принимает препараты с железом и минеральные добавки.

Повышает иммунитет

В 100 г крыжовника содержится 300 мг витамина С. Это вдвое больше рекомендуемой суточной дозы для взрослых. В ягодах в значительных количествах присутствуют алкалоиды, флавоноиды и полифенолы. Они обладают противовоспалительным и антибактериальным действием.

Стимулирует работу мозга

Крыжовник содержит антиоксиданты и фитонутриенты, которые защищают клетки мозга от повреждения и атаки свободных радикалов. Это способствует улучшению памяти.

Высокая концентрация витамина С активизирует выработку организмом норэпинефрина и нейротрансмиттеров. Нейромедиаторы улучшают когнитивные способности, помогая пациентам с деменцией.

Защищает глаза

В ягодах крыжовника много витамина А, который необходим для здоровья глаз. Помимо улучшения зрения, витамин А снижает риск возрастной дегенерации желтого пятна.

Витамин С также несет пользу. Он борется с бактериями и помогает защитить органы зрения от таких болезней, как конъюнктивит.

Польза для волос

Крыжовник делает волосы гладкими и шелковистыми. В Индии это традиционное растительное средство, которое издревле используется для предотвращения перхоти и сухости.

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Перетертые ягоды обладают свойствами выпрямлять волосы. Они заменяют дорогие лосьоны и специальные электроприборы.

Паста и сок крыжовника способствуют росту волос. Достаточно нанести немного кашицы на кожу головы и дать ей высохнуть на воздухе в течение 30 минут. После процедуры пасту смывают теплой водой. В результате волосы становятся сильнее и приобретают характерный блеск.

Седина – одна из проблем, которые приходят с возрастом. Но в последние годы из-за стресса и плохой экологии она все чаще наблюдается проявление у молодежи. Крыжовник предотвращает преждевременное поседение. Для этого волосы натирают соком и дают впитаться в течение 30 минут. Витамин С и антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, помогают остановить деградацию и укрепляют корни.

Борьба с перхотью для многих превращается в трагедию. Дорогие шампуни и лосьоны не всегда справляются с лечением кожи головы. Крыжовник может стать палочкой-выручалочкой за небольшие деньги и без применения химии.

Стилисты предлагают использовать крыжовник в качестве натурального кондиционера. Он помогает сделать волосы гладкими и блестящими. Для проведения процедуры смешивают немного хны с соком и аккуратно втирают смесь в кожу головы. После высыхания смывают теплой водой.

Польза для кожи

Крыжовник способствует здоровью кожи. Его можно использовать самостоятельно или смешивать с другими целебными ингредиентами. Например, с медом. Состав наносят на кожу, дают впитаться и смывают остатки водой.

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Употребление ягод или сока внутрь замедляет процессы старения кожи. Смешанный с медом, напиток содержит антиоксиданты и витамин C, которые борются со старением клеток и улучшают внешний вид дермы. Крыжовник замедляет появление морщин и возрастных пигментных пятен.

Кашицу из перетертых ягод также можно использовать для лечения прыщей. Ее наносят на пораженные участки лица, но не более чем на 15 минут. Это поможет в лечении акне, мелких морщин и шрамов. Крыжовник – природный очиститель крови, который предотвращает и заживляет шрамы от угревой сыпи.

В коже содержится много коллагена, который придает ей плотность, мягкость и эластичность. Однако под воздействием внутренних и внешних факторов его концентрация может снижаться. Витамин C, которым богат крыжовник, стимулирует выработку коллагена при регулярном употреблении. В результате кожа будет выглядеть гладкой и молодой.

Ягода уменьшает пигментацию кожи при местном применении или употреблении внутрь. Достаточно нанести немного сока на лицо, а после того как он высохнет, обязательно вытереть ватным тампоном. Во время процедуры глаза надо держать закрытыми, чтобы кислота не попала на слизистую.

Как сделать вкусный напиток

Для приготовления полезного сока тщательно размельчите ягоды крыжовника блендером. Если вы не любите косточки и кожицу, процедите полученную массу через несколько слоев марли.

Сок также можно выжать соковыжималкой, а затем смешать по желанию с сахаром и кардамоном. Экспериментируйте, добавляйте новые ингредиенты – мед, ягоды других культур, пряности.

Как сделать смесь для косметических процедур

Рассмотрим, как приготовить кашицу, которая принесет пользу коже и волосам:

Предварительно крыжовник надо перебрать и вымыть. Поставьте глубокую сковородку или сотейник на медленный огонь. Наполните ее 1,5 стакана воды, насыпьте стакан ягод и накройте крышкой. Когда вода нагреется и появится пар, выключите плиту. Проверьте, стали ли ягоды достаточно мягкими. Для этого слегка надавите на них половником. Пропаренные ягоды крыжовника отделите от косточек и измельчите любым удобным способом. Одним из ингредиентов является сахар. Отсыпьте полстакана и перетрите его в пудру. Для этого можно использовать ступку или кофемолку. Затем смешайте перетертый крыжовник с сахарной пудрой и щепоткой соли. Еще раз измельчите полученную массу. Чтобы увеличить объем и сделать кашицу более жидкой, добавьте больше воды. Тщательно перемешайте. Нанесите готовый состав на кожу и волосы.

Время процедуры составляет 15-30 минут.