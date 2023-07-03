 

Мощное извержение вулкана началось в Коста-Рике: столб пепла и загрязнение водоемов

03.07.2023, 18:50, Разное
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В Коста-Рике, известной своей великолепной природой и красивыми пейзажами, началось мощное извержение вулкана, которое потрясло страну.

Фото из открытых источников

Жители и туристы были свидетелями впечатляющего столба пепла и газов, поднявшегося над жерлом на высоту более трех километров. Один из многочисленных активных вулканов Ринкон-де-ла-Вьеха начал дымить из многочисленных вулканических трещин.

Очевидцы, пораженные этими событиями, описывают их как захватывающие и впечатляющие. В то время как столб пепла и газов поднимался в небо, земля дрожала от мощных толчков. Звук извержения вулкана разносился на значительные расстояния, наполняя воздух необычными ревущими звуками. Местные жители, находящиеся неподалеку, ощутили сильные вибрации и увидели, как небо над их головами окуталось мрачным облаком пепла.

На данный момент нет сообщений о пострадавших. Однако, в процессе оседания пепла, возникла новая проблема – загрязнение водоемов. Облако пепла, осевшее на поверхности, начало попадать в реки и озера, вызывая тревогу в сообществе. Местные власти уже приняли меры по анализу качества воды и обеспечению безопасности питьевой воды для населения.

Ученые и геологи тщательно изучают происходящее, чтобы понять механизмы извержения и предсказать возможные последствия. Извержения вулкана – нормальное явление для этой региона, который находится на Пацифическом огнеупорном поясе, но их сила и влияние могут быть значительными.


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