 

Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму

03.07.2023, 18:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чтобы ощутить прелести вековых обычаев и получить
незабываемые эмоции, нужно совсем немного — поехать в Калмыкию. В самобытном степном
регионе на юге России этнический колорит чувствуется на каждом шагу.

Осмотрев достопримечательности, не спешите в супермаркет за
продуктами. Эстетика национальной культуры проникает в местные заведения общепита.
Столица республики Элиста предлагает несколько крупных площадок, где калмыцкая
кухня неотделима от народного творчества.

Ужин в таких развлекательных местах — это не только вкусная
еда по рецептам далеких предков. Приглашенные артисты показывают настоящее шоу:
песни на родном языке, пляски в национальных костюмах. Выступления
танцевального дуэта “Магтал” в ресторане “Уралан” — яркая презентация традиций Калмыкии.

Восприятие вкуса и запаха национальных блюд непрерывно переносит к
звуку и ритму калмыцких народных мелодий. Антураж специфичен настолько, что
Калмыкия кажется не российской республикой, а целой вселенной.

Этническая составляющая творческих номеров органично
передает своеобразие меню. Отказавшись от местной животной пищи, можно открыть
для себя новые грани удовольствия.

Что попробовать в Калмыкии

1. Шарсн усн (жареное молоко)

Этим блюдом плененные китайские повара потчевали монгольских
ханов. Во времена завоевания монголами Китая блюдо быстро приобрело
популярность среди монгольской элиты.

2. Шарсн амтяхн гуйр (местная выпечка)

Хрустящие мучные изделия подают с сахарной сметаной.

3. Джомба (калмыцкий чай)

В составе зеленый чай с молоком и сливочным маслом, в него
добавляют соль и специи.

4. Чиигян (национальный кисломолочный напиток)

Шикарный вариант для тех, кому надоел безвкусный магазинный
кефир. Добро пожаловать в Калмыкию!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / 69-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости

04.07 / “Я постоянно плакала”: мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину

04.07 / Психолог раскрыл вред гиперопеки

03.07 / Был пьян: актеру из “Короля и Шута” вынесли приговор за нападение в аэропорту

03.07 / Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением

03.07 / Судья Наполитано – американские неоконсерваторы хотят использовать Украину в качестве тарана против России

03.07 / Merkur – новых вертолётов бундесверу придётся ждать годы, а старым место в музее

03.07 / Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену

03.07 / “Это все очень заземляет”: звезда российского кино оказалась среди трупов

03.07 / Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика