В РФ запустили продажи новых седанов Buick Excelle по цене от 2,35 млн рублей

В РФ появились в продаже новые американские седаны Buick Excelle.

Данная модель поставляется по параллельному импорту из Китая. Вместе с тем цена за Buick Excelle 2022 года выпуска достигает 2,35 млн рублей. Под капотом автомобиля используется 1,4-литровый турбированный агрегат на 163 л.с. мощности. Кроме того, седан приводится в движение шестиступенчатой механической трансмиссией. Разгон до 100 км в час достигает всего 195 км в час.

Новинка имеет исключительно передний привод. Также модель получила мультимедийный дисплей, датчики парковки, кондиционер, подушки безопасности, антипробуксовочную систему и ряд ассистентов безопасности. Остальные детали о новинке были раскрыты на презентации.