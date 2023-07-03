 

Кроссовер Aito M5 в новой версии Standart Edition уже доступен для покупки

03.07.2023, 18:35, Разное
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Китайская марка Aito официально представила новый гибридный кроссовер под названием Aito M5 Standart Edition 2024.

Модель уже можно оформить по предварительному заказу, однако живые продажи начнутся несколько позже. Производитель существенно модернизировал внешний вид, улучшив параметры аэродинамики. Кроме того, модель можно похвастаться увеличенным запасом ходо до 1455 км с полным баком топлива. Под капотом установили электродвигатель и 1,5-литровый бензиновый мотор с общей отдачей 500 л.с.

Новинка обладает несколькими сенсорными экранами, а также может похвастаться адаптивным круиз-контролем, дополнительными камерами, лидарами и беспроводной зарядкой. Стоимость модель составит от 35,8 до 38,5 тысячи долларов в разных комплектациях.


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