 

Центральный банк Турции решил прекратить поддержку турецкой лиры за счет валютных резервов

03.07.2023, 18:15, Разное
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Хафиз Эркан, глава Центрального банка Турции, объявил, что Центральный банк больше не будет поддерживать турецкую лиру за счет своих валютных резервов. Об этом рассказал турецкий портал Economim со ссылкой на различные источники.

После решения Центрального банка Турции о повышении процентной ставки она провела конференцию с председателями крупнейших банков, на которой заявила, что в следующий период главным приоритетом денежно-кредитной политики будет борьба с инфляцией. Глава турецкого центрального банка пояснила Economim, что продажа иностранных валют не будет осуществляться для подавления обменных курсов.

Портал сообщил, что г-жа Эрджан подвергла критике несколько частных банков, которые купили иностранную валюту после объявления Центрального банка. Ее комментарии также пояснили, что валютная интервенция, направленная на подавление обменных курсов, будет постепенно отменена.

Оценка Economims подтверждает, что снижение объемов продаж иностранной валюты Центральным банком Турции подтверждается увеличением резервов, о котором ранее рассказал министр финансов Мехмет Сиссек.


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