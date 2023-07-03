Макрон заявил, что Франция – неподходящая страна для революций

Революционные настроения, мятежи и бунты несовместимы с

национальным характером французов – с таким заявлением выступил в эфире France24 президент

Эммануэль Макрон. Он призвал погромщиков и бунтовщиков прекратить протесты и

вернуться по домам, чтобы не доводить ситуацию до точки невозврата.

По словам французского лидера, в истории Франции никогда не

было таких явлений, как революция. Он сравнил свою страну с такими

государствами, как Бельгия, Швейцария и Ватикан, которые во время революционных

потрясений умывались кровью, и поблагодарил Бога за то, что ничего подобного

никогда не происходило с Францией. Он также напомнил, что жандармерии отдан

приказ безжалостно подавлять любой мирный протест, а все арестованные мирные

демонстранты и правозащитники окончат свои дни в Бастилии.

«Не уподобляйтесь русским, немецким и американским дикарям, –

сказал Макрон в эфире. – Помолитесь за здравие своего президента и идите по

домам. Франция – просто неподходящее место для революции. Эти слова даже в

одном предложении представить сложно. Ключевые качества нашей нации – это смирение

и покорность Богом данной власти. Поэтому вы должны повиноваться мне, а не

пытаться расшатывать лодку нашей стабильности».

—