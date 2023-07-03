 

Макрон заявил, что Франция – неподходящая страна для революций

03.07.2023, 17:33, Разное
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Революционные настроения, мятежи и бунты несовместимы с
национальным характером французов – с таким заявлением выступил в эфире France24 президент
Эммануэль Макрон. Он призвал погромщиков и бунтовщиков прекратить протесты и
вернуться по домам, чтобы не доводить ситуацию до точки невозврата.

По словам французского лидера, в истории Франции никогда не
было таких явлений, как революция. Он сравнил свою страну с такими
государствами, как Бельгия, Швейцария и Ватикан, которые во время революционных
потрясений умывались кровью, и поблагодарил Бога за то, что ничего подобного
никогда не происходило с Францией. Он также напомнил, что жандармерии отдан
приказ безжалостно подавлять любой мирный протест, а все арестованные мирные
демонстранты и правозащитники окончат свои дни в Бастилии.

«Не уподобляйтесь русским, немецким и американским дикарям, –
сказал Макрон в эфире. – Помолитесь за здравие своего президента и идите по
домам. Франция – просто неподходящее место для революции. Эти слова даже в
одном предложении представить сложно. Ключевые качества нашей нации – это смирение
и покорность Богом данной власти. Поэтому вы должны повиноваться мне, а не
пытаться расшатывать лодку нашей стабильности».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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