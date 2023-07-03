 

Ульянов день 2023: значение, традиции, приметы, что можно и нельзя делать 4 июля

03.07.2023, 17:11, Разное
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В РФ 4 июля отмечается Ульянов день – праздник, связанный с традициями и приметами. В этот день православная церковь чтит память святого Иулиана Тарсийского, который жил в III-IV веках и стал мучеником из-за своих христианских убеждений. В народе также передается легенда о несчастной любви Ульяна и Ульяны, которые не могли встретиться из-за своих разных мест нахождения.

Один из важных аспектов Ульянова дня – это цветение липы, которая считается оберегом от недугов. Цветы липы собирают и используют в лекарственных препаратах. Также в этот день полагается совершать добрые дела и помогать нуждающимся, но следует помнить, что просящему нельзя смотреть в глаза, чтобы не оказаться на его месте.

Традиционно в Ульянов день полагается трижды окунуться в водоем с головой, чтобы очиститься от всего плохого. Кроме того, день считается благоприятным для свадеб, поэтому влюбленным не следует ругаться и конфликтовать, а дальние поездки лучше отложить.

Народные приметы также тесно связаны с Ульяновым днем. Засохшая липа предвещает ненастье и другие беды, а если днем ветер дует в сторону солнца, а затем меняет направление, то погода будет хорошая. Также можно определить погоду на ближайшие дни по листьям папоротника: если они сворачиваются внутрь, то наступают холодные и дождливые дни, а если наружу – то погода будет теплая и сухая.

Существует несколько запретов и предупреждений в Ульянов день, связанных с любовью и взаимоотношениями. Влюбленным не стоит ругаться и конфликтовать, а также лучше отложить дальние поездки. Опаздывать в этот день также не рекомендуется, поскольку это может испортить все планы.


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