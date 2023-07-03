Сиярто говорит, что вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта

Вступление Украины в НАТО не может обсуждаться до тех пор, пока не будет прекращен вооруженный конфликт в стране, заявил 3 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции в Будапеште со своим словацким коллегой Мирославом Влаховским.

“Присоединение страны, в которой проводятся СВО, не может быть на повестке дня саммита НАТО в Вильнюсе, Организация Североатлантического договора не может стать частью конфликта в Украине, потому что это повлечет за собой риск третьей мировой войны”, – передает слова Сийярто венгерская газета Magyar Nemzet.

Он отметил, что это решение должно быть подтверждено на саммите в Вильнюсе в июле. Сийярто напомнил, что в прошлом году альянс заявил, что не является стороной конфликта в Украине и делает все, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.

“Для нас жизненно важно придерживаться этого решения, оно должно оставаться основой. Оно должно определять все, что определяет деятельность НАТО в отношении Украины, включая подготовку к саммиту. К счастью, сегодня на Совете министров иностранных дел не было никаких признаков, которые могли бы поставить под сомнение справедливость нашего предыдущего решения”, – подытожил Сийярто.