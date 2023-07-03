 

Илон Маск: Искусственный интеллект будет использован в военных целях

03.07.2023, 16:08, Разное
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Американский бизнесмен и глава популярной социальной сети Twitter, Илон Маск, предрекает будущее использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере военных операций. Согласно информации, предоставленной Sky News, миллиардер высказался о перспективах применения ИИ в разработке военного оружия.

Фото из открытых источников

Маск заявил, что во всем мире искусственный интеллект будет использоваться прежде всего для создания новых видов оружия. Он подчеркнул, что основным применением нейросетей военными будет управление армиями беспилотных летательных аппаратов.

«Наличие совершенного оружия на поле боя, способного реагировать быстрее, чем любой человек, — это действительно то, на что способен искусственный интеллект», — заявил Маск.

Он также отметил, что будущие войны между развитыми странами, или по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотных летательных аппаратов, будут в значительной степени представлять собой противостояние дронов, управляемых искусственным интеллектом.

Такое заявление от известного бизнесмена вызывает размышления о последствиях использования ИИ в военных операциях. Способность искусственного интеллекта быстро реагировать и принимать решения может значительно повлиять на ход сражений и даже изменить природу современной войны.

Однако, несмотря на потенциальные преимущества, вопросы этичности и контроля остаются нерешенными. Беспилотные летательные аппараты, управляемые ИИ, вызывают опасения относительно возможности автономного функционирования и принятия решений, которые могут быть непредсказуемыми и вредоносными.

Маск в прошлом уже высказывал свои опасения относительно развития и применения искусственного интеллекта. Он призывал к тому, чтобы принимать меры  для регулирования и контроля над развитием ИИ, чтобы избежать потенциальных угроз для человечества.


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