 

“Снова эксклюзивно наш” – Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ

03.07.2023, 16:00, Разное
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Знаменитый шоумен получил широкую известность, выступая в шоу Comedy Club на ТНТ. Длительное время он был лицом телеканала, однако в 2018 году комик прекратил с ним сотрудничество. Как оказалось, Сергей Светлаков принял предложение конкурентов и ушел на СТС, потому что хотел создавать что-то свое, а на прошлом месте работы делать этого не мог.

Несколько лет актер трудился на телеканале: вел различные шоу, снимался в промо-роликах, представлял площадку на мероприятиях. Но сотрудничество подошло к концу. На днях по Сети распространились слухи о том, что шоумен возвращается на ТНТ. Теперь, как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, эту информацию подтвердила замглавы “Газпром-медиа” Тина Канделаки.

На ее странице в социальных сетях появилось сообщение о том, что Сергей Светлаков действительно скоро появится на телеканале.

“Снова эксклюзивно наш”, – написала в своем микроблоге звезда.

По ее словам, актер – тот самый человек, который наряду с другими звездами ТНТ создал современный юмор. Его можно назвать “золотой эрой” площадки, которую было принято решение вернуть.

“И теперь мы все входим в эру ренессанса канала, с нашим поистине золотым составом, который пробует себя в неожиданных амплуа и новых проектах”, – прокомментировала возвращение Сергея Светлакова Тина Канделаки.


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