 

Компания Mercedes-Benz анонсировала тизером дебют нового Mercedes-Benz CLE Coupe

03.07.2023, 15:55, Разное
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz представил новую версию спортивного купе Mercedes-Benz CLE.

Официальная премьера транспортного средства состоится 5 июля. Вместе с тем покупатели смогут приобрести модель исключительно в версии купе. Предполагается, что новинка получит гибридную силовую установку, однако пока подробности о ней засекречены. Кроме того, в новинке могут задействовать агрегат до 680 л.с. мощности. Покупателям будут предложены несколько модификаций техники.

Вместе с тем официальные параметры новой модели пока засекречены и будут объявлены в ближайшие дни. Пока стоимость и дата поступления в продажу указанного автомобиля не раскрываются производителем.


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