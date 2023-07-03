«Были частью Скандинавского королевства гораздо дольше» — Оркнейские острова подумывают выйти из состава Великобритании

Власти Оркнейских островов задумались над тем, чтобы выйти из состава Великобритании и стать самоуправляемой территорией Норвегии, передаёт The Guardian. Глава совета Оркнейских островов Джеймс Стокан заявил, что жители чувствуют близость и культурную связь с Норвегией и недовольны правительствами Шотландии и Англии.



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Оркнейские острова, находящиеся у северного побережья Шотландии, могут покинуть состав Великобритании и стать самоуправляемой территорией Норвегии, пишет The Guardian.

На совете, который пройдёт 4 июля, власти островов собираются изучить «альтернативные формы управления» и рассмотреть вопрос об изменении своего правового статуса в Великобритании. Местные власти рассмотрят структуры управления островов, которые находятся под юрисдикцией британской монархии, но не входят в состав Великобритании — Гернси, Джерси и острова Мэн. А также изучат модель Фарерских островов, которые являются автономным регионом в составе Дании.

Как отмечает издание, глава совета Оркнейских островов Джеймс Стокан предложил изучить «скандинавские связи» островов, которые находились под норвежским и датским контролем до 1472 года, а потом были переданы Шотландии в качестве приданого Маргариты Датской для её брака с королём Шотландии Яковом III.



«Мы были частью Скандинавского королевства гораздо дольше, чем мы были частью Соединённого Королевства», — заявил Стокан. Он также отметил, что жители островов чувствуют близость и культурную связь с Норвегией и часто спрашивают у него, когда же остров «вернётся в состав Норвегии».

Кроме того, политик указал на недовольство населением островов правительствами в Эдинбурге и Лондоне и тем, что финансирование на душу населения у них меньше, чем получают Шетландские острова и Внешние Гебридские острова. По его словам, они чувствуют, что шотландское и английское правительства их «ужасно подвели».

The Guardian пишет, что, хотя вынесенное на рассмотрение предложение не обязывает совет принять какой-либо из вариантов, в совете Оркнейских островов признают, что для любого изменения нынешнего статуса, вероятно, будет необходимо провести референдум и договориться с правительствами в Эдинбурге и Лондоне.

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