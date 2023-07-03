«Боты разнылись» – Илон Маск назвал фейковыми пользователей, жалующихся на нововведения в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что ограничения на просмотр ленты критикуют ненастоящие пользователи. По его словам, негативные отзывы оставляют только боты, которых выявлено уже огромное количество.

Заявление владельца соцсети о введении лимитов на просмотр ленты стало самым обсуждаемым твитом за сутки. В Twitter проанализировали около 180 тысяч комментариев с помощью специального алгоритма и пришли к выводу, что они все недостоверны. Твиты содержали оскорбления в адрес Илона Маска и мало чем отличались друг от друга – это явно указывает на их искусственный характер, считают аналитики.

– Боты разнылись, а настоящим людям очень даже нравится. Теперь они будут больше времени проводить в реальной жизни. Боты так не могут, вот и бесятся. Это в очередной раз доказывает, что мы движемся в правильном направлении в борьбе с манипуляцией общественным мнением и кибертерроризмом, — заявил Илон Маск.

Предприниматель пообещал, что в ближайшее время все аккаунты, выражающие недовольство, будут удалены. После этого будет рассмотрен вопрос об изменении введённых лимитов в сторону их уменьшения.

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