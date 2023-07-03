Скандалы: «Фотосуды» разоряют турфирмы

Иски о защите авторских прав стали новым видом бизнеса

Региональные туристические фирмы столкнулись со шквалом исков за использование фотографий из интернета. После ухода западных фотостоков российские турагентства начали иллюстрировать материалы взятыми из сети изображениями, права на которые выкупают юридические компании. Последние требуют десятки и сотни тысяч рублей за опубликованный снимок, который зачастую даже не имеет художественной ценности. В отрасли считают, что подобные иски – не защита авторских прав, а вид бизнеса.

С 2022 года арбитражные суды зафиксировали повышение числа гражданских споров более чем на 60 процентов. Среди растущих категорий – дела об интеллектуальных правах. В частности, увеличилось количество исков от владельцев прав на фотографии. По закону у каждого снимка есть автор, которому положена оплата, если сделанное им фото кто-то использует на своих ресурсах.

Основанную на этом принципе схему заработка российские юристы используют давно. Ещё в 2016–2018 годах небольшая издательская группа «ВК-Медиа» из Свердловской области рассылала претензии коллегам из СМИ, использующим фотографии, на которые у компании были права. С того момента на рынке появились другие юристы – агентство по защите прав фотографов «Пейзаж» и фирма «Восьмая заповедь». Эти и другие организации находят жанровые фотографии, которые массово используют медиа, затем у авторов выкупают права на изображение и требуют с ответчиков деньги. Суммы варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей за снимок.

В поле зрения таких юристов стали попадать не только СМИ, но и представители других отраслей. Ответчиками становились даже государственные компании и учреждения – от информационного центра Севастополя до Министерства культуры РФ. В прошлом году внимание переключилось на участников туристической сферы. Как раз в то время российский рынок покинуло большинство фотостоков (Shutterstock, Pixabay, Pexels), откуда можно было бесплатно брать качественные и юридически чистые фотографии для туристических сайтов.

По сведениям Российского союза туриндустрии (РСТ), в Едином федеральном реестре туроператоров зарегистрировано более 4,3 тыс. компаний, предоставляющих услуги внутреннего и въездного туризма, а в реестре турагентств – 33,6 тыс. розничных продавцов турпродуктов.

– В основном это некрупные организации и ИП, которые не могут позволить себе большие расходы на маркетинг и продвижение. Для привлечения потребителей и реализации услуг туроператоры и турагенты используют собственные сайты, где вместе с описанием туристических направлений, турпродуктов, объектов показа используются многочисленные фото- и видеоматериалы популярных туристических мест, национальных парков, памятников архитектуры, объектов культурного и исторического наследия, – объясняют «Октагону» в РСТ.

Как признаются владельцы турфирм, массовые претензии стали для них неожиданностью.

– Об иске мы узнали случайно – пришло письмо на почту. Я сначала подумала, что это какой-то спам, но оказалось, что это реальная претензия. Я не оправдываюсь, у нас действительно на сайте оказалась чужая иллюстрация. Там использовалось фото с горами. Это не портреты, не люди, но всё равно нам за эти фото прилетел иск на 100 тысяч рублей, – рассказывает основатель петербургского агентства приключений UP Travel Анастасия Мошникова.

Как утверждает собеседница, подобные иски – это не защита авторских прав, а вид бизнеса.

– На мой взгляд, если фотография находится в общем доступе, то ничего страшного, что её используют. Мои фотографии я тоже часто вижу в других пабликах, но не собираюсь подавать на всех в суд, – отмечает она.

Пик исков пришёлся на 2022 год, когда только лишь от двух компаний – владельцев прав в арбитражные суды поступило почти 2 тыс. заявлений. Судя по картотеке арбитражных судов, массовая подача исков продолжается. В частности, агентство по защите прав фотографов «Пейзаж» 29 июня направило шесть исков в суды Москвы, Татарстана и Архангельска.

– Нас не первый раз атаковали досудебными претензиями какие-то проходимцы. Но вот до суда дошли одни, запросив 150 тысяч рублей. Как я понимаю, у разных компаний есть свои прайсы – кто-то требует несколько десятков тысяч. Фотография, к которой привязались юристы, в нашей группе в соцсетях оказалась случайно – сотрудник ошибся. Но делать нечего, иск уже в суде, – сетует представитель воронежского турагентства «Мировой гид».

В компании добавляют, что подобные претензии могут поставить региональный турбизнес на колени.

– Для некоторых коллег по рынку 150 тысяч рублей – годовая прибыль, да и для нас сумма существенная. Хуже всего то, что наши оппоненты просудят долг, получат исполнительный лист и с нашего счёта разом эту сумму спишут. А если денег не будет, то заблокируют счёт, и мы не сможем работать, – говорит собеседник издания.

Единственное решение, убеждены специалисты сферы, – борьба с теми, кто предъявляет претензии.

– Мы будем биться до конца, так как считаем, что фотографии в низком разрешении, которые размещены публично, не могут облагаться авторской платой. Нас сначала хотели взять на понт – прислали досудебную претензию на 90 тысяч рублей за одно фото. Претензия была безобразно подготовлена, мы на неё ответили. В итоге иск был подан на 35 тысяч рублей, но уверен, что в ходе судебных разбирательств нам удастся снизить цену ещё вдвое, – делится генеральный директор рязанского турагентства «Аделина» Максим Садовников.

За решение проблемы взялись в Российском союзе туриндустрии. Как поясняют в ведомстве, на днях президент РСТ Илья Уманский обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой поддержать предложения союза по изменению законодательства о защите интеллектуальной собственности. Одним из вариантов разрешения ситуации сотрудники РСТ видят расширение перечня случаев свободного использования объектов исключительных прав. Сейчас материалы можно использовать в информационных, научных, учебных или культурных целях с обязательным указанием автора и источника заимствования.

– Полагаем целесообразным дополнить указанный перечень продвижением и реализацией туристского продукта туроператором или турагентом. Ещё одной мерой в этом ряду могло бы стать введение института обязательной досудебной претензии – требования об удалении незаконно используемого результата интеллектуальной деятельности с предоставлением разумного срока на устранение нарушений. При этом требование о компенсации предлагается предъявлять только в случае неисполнения нарушителем законного требования правообладателя в разумный срок, – следует из предложения юристов РСТ.

По мнению опрошенных «Октагоном» экспертов, часть предложенных инициатив может не получить поддержки Правительства из-за угрозы легализации пиратства.

– Что касается инициативы о том, что компенсация может быть взыскана лишь в случае неисполнения пользователем претензии об удалении фотографии, то она вряд ли найдёт поддержку у законодателя. Такое решение могло бы быть системным и касаться любых объектов, за использование которых может быть взыскана компенсация, а не только фотографий. А в таком случае это существенно понижает уровень защиты прав интеллектуальной собственности, фактически легализуя пиратство, – считает управляющий партнёр коллегии адвокатов «Дедков и партнёры» Евгений Дедков.

С точки зрения собеседников издания, главная проблема заключается в том, что суды не разбираются с художественной ценностью спорных иллюстраций.

«Российские суды рассматривают любое фотоизображение как объект авторского права. Критерий творчества фактически носит неопровержимый характер. Поэтому даже самый банальный снимок, сделанный на смартфон, получает такую же охрану, как художественная фотография», — Евгений Дедков, управляющий партнёр коллегии адвокатов «Дедков и партнёры»

В целом о прибыльности подобного бизнеса свидетельствуют и финансовые результаты истцов. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году выручка компании «Восьмая заповедь» составила 33 млн рублей. За последние 12 месяцев она подала иски на общую сумму 139 млн рублей. Агентство «Пейзаж» за прошлый год продемонстрировало прирост выручки на 76 процентов (до 14 млн рублей), подав иски на 103 млн рублей.

Связаться с истцами на момент подготовки материала не удалось. Телефоны компаний не отвечают, а на неинформативных сайтах отсутствуют инструменты для обратной связи – например, на странице «Пейзажа» размещена только галерея котиков.

Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”