Заклинатели червей выманили на поверхность 260 беспозвоночных

Чемпионат по выманиванию червей в британском городе Фалмут вызвал настоящий ажиотаж среди участников и зрителей. В этом удивительном соревновании, организованном художницей Джорджией Джендалл, участники смогли выманить на поверхность земли 260 дождевых червей, побив предыдущий рекорд. Об этом пишет Cornwall Live.

Фото из открытых источников / cornwalllive.com

Чемпионат прошел 21 мая и собрал множество людей, жаждущих победы и новых достижений. Художница Джорджия Джендалл рассказала, что черви уже давно стали неотъемлемой частью ее искусства. Но на этот раз они были главными героями чемпионата.

Перед началом соревнования Джорджия напомнила участникам о правилах, которые необходимо было соблюдать. Запрещалось использовать электрические приборы и самостоятельно вытаскивать червей из земли. Каждой команде был выделен участок площадью два квадратных метра, на котором им предстояло в течение 30 минут выманить как можно больше червей.

Участники соревнования применяли разнообразные методы, чтобы привлечь этих беспозвоночных созданий на поверхность земли. Они играли на музыкальных инструментах, стучали по земле садовыми инструментами и предметами, а также весело танцевали. Всего им удалось выманить 260 червей за полчаса.

Фото из открытых источников / cornwalllive.com

Но самыми искусными заклинателями червей стала команда, собравшая целых 20 червей, используя для этого большой барабан и множество садовых инструментов. Эта команда стала победителем чемпионата, а также установила новый рекорд в истории Фалмута.

Чемпионат по выманиванию червей проводится в Великобритании с 1980 года и пользуется огромной популярностью среди жителей и гостей страны. Победитель определяется по количеству собранных червей. Это удивительное мероприятие объединяет людей разных возрастов и интересов, привлекая их своеобразной атмосферой и необычной задачей.

Однако мировой рекорд, который был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, все еще принадлежит юной Софи Смит из английской деревни Уилластон, графство Чешир. В 2009 году, когда Софи было всего 10 лет, ей удалось собрать удивительное количество – 567 червей. Для этого она использовала вилки, втыкая их в землю, и палки, создавая вибрацию и манипулируя червями.