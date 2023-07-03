Хирург честно рассказал о пластике Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров эпатирует публику своим эффектным внешним видом уже не одно десятилетие. Однако последние несколько месяцев его с трудом узнают даже самые верные фанаты. В начале этого года артист предстал перед публикой сильно изменившимся. Поп-король не только стал пепельным блондином с голубыми глазами, но и заметно помолодел.

В отличие от многих знаменитостей, которые стараются скрывать вмешательства во внешность и списывают свои преображения на дары природы, Киркоров не стесняется признать очевидное. Артист честно делится, что его внешняя трансформация – заслуга пластического хирурга Тимура Хайдарова. Накануне специалист вышел на связь и честно рассказал о пластике своего знаменитого пациента.

Врач поделился, что их совместная работа с певцом все еще продолжается. Выяснилось, что хирург и дальше планирует заниматься преображением артиста. Однако все самое сложное, по его словам, уже осталось позади. Хайдаров рассказал, что запланированные операции по омоложению лица и тела Киркорова проведены. Теперь они будут поддерживать и улучшать результат с помощью ухода.

“По хирургии мы, наверное, уже все закончили. Все добавили и отрезали, удлинили и укоротили. Остались только уходовые истории”, – поделился пластический хирург с Пятым каналом.

Также специалист отметил, что Филипп Киркоров доволен и вдохновлен своим новым отражением в зеркале. Однако идеальным пациентом певца назвать нельзя. Как жалуется врач, поп-король не всегда соблюдает его предписания.