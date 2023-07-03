В РФ запустили продажи нового кроссовера Geely Boyue Cool из КНР за 2,9 млн рублей

Новый кроссовер Geely Boyue Cool поступил в продажу на российском рынке.

Автомобиль позиционируют в качестве преемника Atlas. Стоимость нового паркетника составляет около 2,92 млн рублей. Под капотом кроссовера используется 1,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 181 л.с. Кроме того, новинка получит семиступенчатую роботизирвоанную трансмиссию и передний привод во всех комплектациях. Также указано, что здесь используется мультимедийный центр на 13,2 дюйма.

Среди новых опций указали интеллектуальный круиз-контроль, опцию распознавания пешеходов, множество ассистентов безопасности. Пока остальные детали о продаваемом кроссовере для РФ не объявлены.