 

ЛДПР предложила удвоить максимальный доход самозанятых граждан

03.07.2023, 14:15, Разное
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ЛДПР готовится представить в Государственную Думу поправку к закону, которая увеличит доход самозанятых граждан с 2,4 до 4,8 миллионов рублей. Об этом рассказал Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ожидается, что изменения вступят в силу в январе 2024 года.

Налоговые ставки на доходы остаются прежними, однако, если житель зарабатывае более 2,4 миллиона рублей в год, налоговая ставка изменится. Вид работы остается прежним, однако налоговые ставки выше, а риски того, что компания уйдет в тень, увеличились. В бизнесе это очень часто встречается.

Члены ЛДПР подготовили предложение о повышении минимального размера оплаты труда самозанятых до 4,8 млн рублей. По его словам, самозанятые не только поддерживают свои бюджеты, но и вносят вклад в федеральный бюджет за счет налогов, которые они платят.

Авторы законопроекта указывают, что с 1 января 2019 года предельный размер дохода не меняется. В пояснительной записке к документу отмечается, что значительный рост цен на товары и услуги с 2020 года привел к тому, что доходы многих самозанятых превысили установленный лимит. Депутаты считают, что повышение лимита доходов для самозанятых уменьшит “теневые сделки”, а также увеличит налоговые поступления в бюджет.


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