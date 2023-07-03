Скандалы: Россияне стали рекордно много работать

На фоне низкой безработицы и дефицита кадров у россиян выросла продолжительность трудовой недели

В январе—марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут), подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата (исследование компании есть у РБК).Если быть точнее, за все время ведения данной квартальной статистики Росстатом, с 2010-го, показатель фактической длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале этого года, следует из данных статслужбы.

Рост рабочей загрузки у россиян произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин, полагают эксперты, чьи мнения собрал РБК.

Как меняется длина трудовой недели

В среднем на одного занятого в первом квартале этого года приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В тот же период годом ранее россияне работали около 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов, говорится в исследовании. Показатель по определению имеет определенную сезонность, Росстат дает показатели без поправки на сезонный фактор.

«Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, — 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться», — отмечают аналитики.

В первом квартале этого года подавляющее большинство россиян (89,8%) работали от 31 до 40 часов в неделю, следует из данных Росстата. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% россиян.

Согласно трудовому законодательству продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Однако для ряда категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (среди них — беременные, несовершеннолетние, «северяне» и работники многих профессий, в том числе шахтеры и врачи). Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная, поясняют аналитики FinExpertiza.

Аналитики использовали данные выборочного обследования рабочей силы, которое каждый месяц опросным методом проводит Росстат. Ежемесячная выборка составляет около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет. Результаты опроса распространяются на все население обследуемого возраста.

Распределение численности занятых по фактической продолжительности рабочей недели приводится по основной работе. Фактически отработанные часы включают «официальное» время по договору, сверхурочные и время, проведенное на рабочем месте для его обслуживания и подготовки к работе, а также период простоя не по вине работника.

Роль женщин в увеличении рабочего времени

Текущая ситуация на рынке труда противоположна той, что наблюдалась во время пандемийного кризиса, когда работникам урезали часы или отправляли в вынужденные отпуска, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. В условиях минимальной безработицы (3,2% по итогам мая) и нехватки персонала все больше трудоспособных россиян работает с полной загрузкой, пояснил он.

Если компании не хватает трудовых ресурсов для закрытия своих потребностей, неизбежно увеличение нагрузки на текущих сотрудников, а также перераспределение обязанностей между ними, соглашается заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Основной прирост рабочего времени по итогам первого квартала обеспечили женщины. «Примечательно, что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин. В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин — 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут <…>. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут», — констатировал Микаелян.

Роль женщин на рынке труда увеличивается по мере сокращения рождаемости, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По итогам минувших января—апреля, число родившихся в России снизилось на 3,1% в годовом выражении, в прошлом году количество рождений сократилось на 6,7%. Кроме того, на фоне дефицита кадров у работодателей растет заинтересованность в привлечении к труду лиц старшего возраста, которые в основном представлены именно женщинами (средняя продолжительность жизни женщин в России на десять лет больше, чем мужчин), отмечает Сафонов.

Рост средней продолжительности рабочей недели по России действительно произошел и на него повлияли не только дефицит кадров и низкий уровень безработицы, но и рост нагрузки на предприятия в ряде отраслей, часть которых вынуждены были перейти на двух- и трехсменную работу, сообщили в пресс-службе Росстата в ответ на запрос РБК.

Ранее о том, что в две-три смены работают предприятия оборонно-промышленного комплекса, говорил президент Владимир Путин. По его словам, в результате производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным — до десяти раз.

Рост загруженности предприятий ОПК, безусловно, сыграл свою роль, соглашается Сафонов. Он также выделяет фактор снижения реальных располагаемых доходов, которое мотивирует граждан искать подработку (хоть это и не отражается в статистике по фактически отработанным на основной работе часам). По данным Росстата, в минувшем первом квартале показатель увеличился на 0,1%, а по итогам прошлого года располагаемые доходы сократились на 1%.

Различия трудового времени в регионах

FinExpertiza также сравнила продолжительность рабочего времени в регионах России. Между ними разница в продолжительности средней рабочей недели доходит до пяти часов, указано в исследовании. Фактически дольше всего трудятся жители Хакасии и Калужской области (в среднем по 40 часов в неделю), а также Владимирской (39 часов 49 минут), Челябинской (39 часов 31 минута) и Калининградской областей (39 часов 30 минут).

Наименьшее количество рабочих часов в неделю приходится на занятых в Республике Алтай (в среднем по 35 часов 3 минуты), Камчатском крае (36 часов 2 минуты), Ненецком автономном округе (36 часов 6 минут), Бурятии (36 часов 13 минут), Карелии (36 часов 45 минут).

Сравнивать напрямую продолжительность рабочего времени в южных и северных регионах страны некорректно, так как в последних она по определению будет меньше, указали в Росстате. На северных территориях и приравненных ним местностях, а также в отдельных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, высокогорных, пустынных и безводных местностях продолжительность рабочего дня сокращена законодательно, отметили там. Кроме того, в ведомстве указали на разную структуру экономики в субъектах, которая также напрямую влияет на среднюю продолжительность рабочей недели.

В целом исследование говорит о снижении неполной занятости и скрытой безработицы, отметили во ВНИИ труда (подведомственен Минтруду) в комментарии для РБК. Данные оперативного мониторинга ситуации на рынке труда также говорят о том, что число граждан, находящихся в простое или режиме неполного рабочего дня, сократилось за год более чем в три раза, а это, в свою очередь, приводит к росту фактически отработанных часов.

На фоне практически не изменившегося числа граждан, работающих сверхурочно, результаты исследования свидетельствуют о том, что промышленные предприятия, которые переходят на работу в две и три смены, стремятся привлекать дополнительных работников, добавили во ВНИИ труда.

Екатерина Виноградова

Оригинал материала: “РБК”