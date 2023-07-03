 

Илон Маск стал губернатором Кубани

03.07.2023, 13:44, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Весь мир проснулся от поразительной новости: известный предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, был назначен губернатором Кубани. В заявлении, размещенном на его официальном аккаунте Twitter, Маск подтвердил свое назначение и обещал «привнести инновации в регион».

Многие специалисты и аналитики во всем мире выразили недоумение по поводу этого решения. Ведь Кубань — это преимущественно сельскохозяйственный регион России, известный своими пшеничными полями, а Маск — известный инноватор в области космической технологии и электромобилей. Но, похоже, теперь Кубань готовится стать новым центром космической индустрии и электромобильности.

В заявлении Маск заметил, что его основной целью будет создание «Космической Кубани», которая станет «мировым лидером в области космических технологий». Согласно его плану, первыми шагами будут строительство нового космодрома и фабрики по производству ракет в регионе.

Он также обещает обеспечить каждого жителя Кубани собственным электромобилем Tesla в течение следующих пяти лет, и заявил, что в скором времени будет запущен проект по созданию нового вида общественного транспорта — подземного гиперлупа, который сможет доставить людей из любой точки региона в другую за несколько минут.

Представители Кремля не прокомментировали это назначение, что вызвало ряд спекуляций. Однако согласно источникам, близким к администрации президента, это решение является частью большого плана по модернизации России и укреплению ее позиций на международной арене.

В любом случае, назначение Илона Маска губернатором Кубани стало одним из самых неожиданных событий года. Мы можем только догадываться, что нас ждет в будущем.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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