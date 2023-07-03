Журналистам запретили писать о том, что Госдума умеет только запрещать

Журналисты ряда крупнейших российских изданий запланировали написать большой материал о современных тенденциях в законотворчестве, однако судя по всему, статья так и не выйдет – в Госдуме ознакомились с её черновиком и запретили её выпускать.

Депутатов возмутил тезис о том, что они преимущественно занимаются запретами – введением новых и ужесточением старых.

Статья ложно утверждала, будто в стране существует цензура, а также создавала образ Госдумы, как органа, который умеет только запрещать – к такому выводу пришли в комитете по информационной безопасности и цензуре. Вердикт народных избранников оказался однозначен: выход статьи запретить, аккредитацию у причастных отозвать.

Наше издание на условиях анонимности поговорило с главой комитета Павлом Александровичем Елисеевым, который поставил подпись под заключением.

– Эти так называемые журналисты говорят, что проанализировали несколько сотен принятых законопроектов и увидели, что 92% из них содержат те или иные запреты. Вздор! – говорит он. – А если даже это и так, зачем акцентировать на этом внимание? Если вы запрещаете ребёнку пользоваться интернетом или есть сладкое, то очевидно, что вы это делаете для его блага, вырастет – поблагодарит. Так же и с населением работает.

—