Яблоки: фрукты молодости и здоровья

Ученые из Гарвардского университета обнаружили потенциальное средство борьбы с возрастной слабостью, и оно оказалось находиться прямо перед нами – в яблоках. В результате исследования установлено, что регулярное употребление этих фруктов может предотвратить развитие первых признаков слабости, которые часто появляются после достижения возраста 40 лет.

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Ученые выяснили, что одним из ключевых компонентов яблок, отвечающих за предотвращение возрастной слабости, является кверцетин. Этот питательный элемент особенно важен для людей старше 40 лет, так как помогает поддерживать здоровье и сохранять энергию организма в течение долгого времени.

Возрастная слабость, также известная как гериатрический синдром, сопряжена с рядом неприятных последствий, таких как повышенный риск падений, переломов, инвалидности, госпитализации, тяжелой физической и психической недееспособности, а в некоторых случаях даже смерти. Необходимо отметить, что это состояние затрагивает не только пожилых людей. Исследование, проведенное Университетом Флиндерса в Австралии, показало, что 45% людей в возрасте от 40 до 49 лет сталкиваются с различными формами слабости. В этой группе возрастных категорий встречаются проблемы с балансом, ослабленной силой в конечностях и ухудшенной функцией легких.

Эксперты из Гарварда, проведя свое исследование, пришли к выводу о том, что включение яблок в ежедневный рацион может существенно помочь в предотвращении этих неприятных симптомов возрастной слабости. Они отметили, что большинство рекомендаций по борьбе со слабостью в основном сосредоточены на потреблении белка. Однако исследователи утверждают, что фрукты и овощи, включая яблоки, также имеют значительные потенциальные преимущества в борьбе со слабостью.

На протяжении 12 лет ученые изучали более 1700 мужчин и женщин среднего возраста 58,4 года. В результате исследования было выявлено, что употребление 10 миллиграммов кверцетина в день, что соответствует количеству в большом яблоке, снижает риск возникновения слабости на 20 процентов. Эти результаты подтверждают эффективность кверцетина как средства в борьбе со слабостью и поддержания физической активности в возрасте.

Основным действующим веществом яблок, обладающим противостарительными свойствами, является кверцетин. Он относится к классу флавонолов – растительных соединений, которые известны своими положительными эффектами на сердечно-сосудистую систему. Флавонолы помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, что способствует увеличению продолжительности жизни.

Кроме яблок, другие продукты, богатые кверцетином, также могут быть включены в рацион для достижения максимальной пользы. Ежевика, черника и капуста также содержат значительное количество кверцетина. Поэтому специалисты рекомендуют включать эти фрукты и овощи в ежедневное питание людей старше 40 лет, чтобы укрепить их здоровье и снизить риск возникновения слабости.

Открытия ученых из Гарвардского университета предоставляют новые перспективы в борьбе с возрастной слабостью. Они показывают, что правильное питание, включающее яблоки и другие питательные продукты, может существенно повлиять на наше здоровье и качество жизни в зрелом возрасте. Осознанное потребление этих продуктов может стать ключевым шагом в сохранении физической активности и энергии, а также в профилактике возрастной слабости.

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