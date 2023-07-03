 

Jetour выпустила в РФ два новых кроссовера

03.07.2023, 13:15, Разное
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Крупная автомобильная марка Jetour сообщила о поступлении в продажу двух кроссоверов в России.

В частности, покупателям предложат модель X70 Plus и улучшенный внедорожник Т2. В свою очередь, прогнозируют продажи до 15 тысяч транспортных средств на российском рынке. В компании заинтересованы в открытии свыше 100 дилерских салонов. Вместе с тем в прошлом месяце китайский бренд приступил к продажам своих кроссоверов Dashing и X90 Plus.

Приобрести новый паркетник можно будет по цене от 2,3 миллионов рублей. Под капотом модели установили 1,5-литровый турбированный агрегат и механическую трансмиссию. Также появится версия с 1,6-литровым двигателем и роботизированной трансмиссией.


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