Невероятное путешествие

Что стоит посмотреть из нового экспериментального кино на онлайн-фестивале Patriki с 1 по 30 июля.



Кадр из фильма «Волнами»

Цифровые премьеры и показы увенчанного наградами дебютного и экспериментального, игрового и документального кино.

Яркие, «особенные» дебютные и экспериментальные фильмы режиссеров, получившие экспертное признание и заслуживающие внимания широкой аудитории.

Новые имена и авторы, ищущие собственный киноязык, стилистику. И их новаторское некоммерческое кино, которому важно быть увиденным.

Выбор куратора и киноведа Вероники Хлебниковой определен картинами, чей сюжет — время, его образ, попытка поймать его воздух в «сачок» режиссерского видения. Многие картины концентрируют в себе ранящее, болевое проникновение в реальность… на уровне чувств, пристальное всматривание в ее пейзаж, внимание к неочевидным вещам и событиям, «бесплотным встречам» настоящего с прошлым.

И еще это невероятное путешествие в места, «где я никогда не бывал».

«Семь гребней на спине черепахи»,

режиссер: Антонио Коэльо

Единственный в мире фильм, снятый на языке народа Сери, древнейшего населения Мексики. Это магический мюзикл, сложенный из древних мифов и песен. Центральный образ — гигантская черепаха. В искусстве и мифологии Древней Мексики морские черепахи считаются скаковыми животными мифических предков. А еще черепаха считалась опорой земли. Вот она и является из вечности — гостья из прошлого.

Ее приветствуют в день праздника зрелости вчерашних детей. Но миф тускнеет под воздействием синтетической наркоты, истребляющей коренные народы. И только исцеляющие песни-амулеты дают надежду на будущее. Поэтому бабушка передает их, как завет, повзрослевшей внучке. Кстати, в отличие от наших малых народов, Сери численно растет: никак Черепаха, которую Сери почитают как божество, помогает.

«Волнами»,

режиссер: Сергей Кальварский

Среди картин нового российского киноавангарда — картина Сергея Кальварского, выпускника экспериментальной мастерской Сокурова. Сегодня без сокуровских учеников не проходит ни один приличный смотр.

Фильм был в ограниченном прокате, а сейчас участвует в конкурсной программе кинофестиваля Voices. Его герои — звукооператоры, отправившиеся в экспедицию в Забайкалье писать звуковую дорожку для очередной картины. Так они попадают в Мраморное ущелье, в скрытый в горах загнивающий лагерь — островок ГУЛАГа. И пространство вокруг них, собранное из песчаных дюн, гор, ущелий, сгущается, начинает звучать голосами прошлого. Как странная заунывная песня, зовущая в стертые зоны памяти, проявляя «тени забытых предков», одушевляя голоса мучеников, стук колотушки. И шорох крыльев черных птиц, взметающихся к небу, рифмуется с полетом бесплотного ангела, сопровождающего поезд в вымаранные забвением страницы истории.

Поэтика киноавангарда становится инструментом погружения в поток времени, попыткой расслышать в его гулком шуме и тишине страдания миллионов. И боль отдельных человеков.

«Камешки»,

режиссер: Винотрадж

Минималистские «Камешки» индийского режиссера Винотраджа. События разворачиваются в небольшой деревне, страдающей от засухи. Женщины ловят и жарят крыс или часами ждут, пока настанет их очередь достать мутную воду из колодца. Готовят, кормят детей, убирают. Мужчины слоняются, играют в карты и спят. Местный алкаш Ганапати, от которого сбежала жена, решает вернуть ее. Берет с собой своего маленького сына и едет к родственникам, где она укрывается. Устраивает позорный скандал на глазах ребенка. Мальчик рвет деньги на автобус, который идет обратно. И теперь отцу и сыну придется идти пешком 13 км по жаре и колкой пустыне.

Притча о том, как преодолеть гнев, растопить жаром солнца злобу. И в этой борьбе со злом участвуют птицы, змеи, растения и придорожные камешки…

Мировая премьера фильма состоялась на Роттердамском кинофестивале и принесла авторам главный приз.

«Фестиваль»,

режиссер: Ашкан Дарвиши

Иранский «Фестиваль» — меланхолическая вариация на тему «генералов песчаных карьеров». Правда, дети в фильме Ашкана Дарвиши в бедных кварталах нижних районов Тегерана работают не покладая рук. А выживают они за счет дружбы, редкой способности находить цвета радости в самых блеклых оттенках жизни.

Фантазировать счастье, живя в убогих хибарах, и даже в безнадежных моментах: смеяться, представлять себе гонки на машинах… держа в руках обломок дверцы автомобиля.

Они и воюют с несправедливостью и злой архаичностью по своему — с помощью праздника. Например, выдумывают грандиозный праздник в квартале Кан, чтобы спасти несовершеннолетнюю подругу от вынужденного брака.

«Жаворонки в репейном поле»,

режиссер: Ксения Лагутина

Пятнадцатилетняя Вероника должна подписать разрешение на усыновление своего младшего брата Тёмы, с которым они вместе живут в детском доме. Обманом она уходит вечером из детского дома в поисках ответа. Малобюджетное кино в духе Дарденнов, микс социального сюжета и тактильной психологии.

Про детей, которые рядом с инфантильными родителями становятся взрослыми. И про вопросы, ответов на которые не найти даже в самых умных книжках.

ЦИТАТА

Алексей Боков,

сооснователь кинофестиваля Patriki:

«Уникальный онлайн-формат, который мы предложили в конце прошлого года, получил множество восторженных отзывов как со стороны участников программы, так и со стороны зрителей. Весной и летом этого года мы решили продолжить замечательную онлайн-традицию, но в отличие от программы экспериментального кино, показанной в декабре прошлого года, на этот раз мы собрали более конвенциональное кино последних лет, многообещающее для индустрии, но в то же время содержащее ряд кинематографических форм и идей, верных традициям и искусству кино. Кинофестиваль не только помог собрать большое количество картин со всего мира, открыв широкие возможности для авторского и художественного высказывания, но и дает возможность самой широкой зрительской аудитории в любой точке планеты познакомиться с работами участников в комфортном для себя ритме».

С 10 по 16 июля конкурсные показы онлайн-кинофестиваля дополнит специальная внеконкурсная программа «Продюсерский вызов», ее куратор — журналист Сусанна Альперина.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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