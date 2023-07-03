 

Сергей Светлаков вернется на ТНТ

03.07.2023, 12:55, Разное
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Сергей Светлаков, шоумен и продюсер, снова возвращается на телеканал ТНТ и уже заключил эксклюзивный контракт с ООО “Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение”. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости.

Согласно условиям соглашения, Светлаков будет работать на ТНТ в качестве актера, телеведущего и рекламного лица канала. Он также будет выступать в роли продюсера. Организация ГПМ РТВ подтвердила эти детали.

Комик будет участвовать в новом юмористическом шоу на канале, запустит свою собственную программу и будет заниматься производством комедийного сериала.

Тина Канделаки, директор ТНТ, считает, что период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и другие знаменитости начинали работать на ТНТ, считается золотым временем для канала, и настало время его восстановления.

Светлаков уже являлся звездой шоу “Наша Russia” на ТНТ, появлялся в Comedy Club и был судьей на проектах “Танцы” и “Comedy Баттл”. В 2018 году он перешел на СТС.


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