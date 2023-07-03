Скандалы: «Сдуваем паутину со станков»

В США зовут пенсионеров собирать ПЗРК Stinger для Украины

Нехватка ПЗРК Stinger серьезно ослабляет ВСУ, по сути ракеты для комплексов закончились, сообщают американские СМИ. Чтобы наладить производство «стингеров», США привлекают к работе пожилых инженеров, ранее работавших с этим ПЗРК. Источник в компании Raytheon заявил, что сейчас с оборудования для производства ПЗРК «сдувают пыль». Создан Stinger был еще в 1970-х, и застал Афганскую войну — им ЦРУ вооружало моджахедов.

Боеспособность ВС Украины снизилась из-за почти полного истощения запасов ПЗРК Stinger у западных союзников. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — заявил военный эксперт Аллан Орр.

В статье также говорится, что отсутствие этих переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) затрудняет украинское наступление. Без контроля над воздушным пространством у фронта ВСУ не могут разминировать лежащие перед ними российские минные поля и эффективно противодействовать артиллерии ВС РФ.

С помощью Stinger украинская армия могла удерживать занятые высоты, но сейчас вынуждена оставлять позиции, говорится в материале.

При этом старые американские ПЗРК почти закончились в арсеналах США. Чтобы восстановить производство, на конвейер возвращали старых инженеров, давно преодолевших 70-летие, сообщил источник Newsweek в компании Raytheon, производившей Stinger.

«Мы вытаскиваем испытательное оборудование со складов и сдуваем с него паутину», — сказал он.

В конце мая 2022 года радиостанция «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщала, что компания Raytheon Technologies получила контракт от армии США на сумму $687 млн – чтобы пополнить запасы отправленных Киеву Stinger. Всего было решено изготовить почти 1500 единиц ПЗРК. Сроки производства должны составить до 30 месяцев.

Производство «стингеров» прекратилось 20 лет назад, сообщает «Независимая газета». При этом ВСУ получили от западных партнеров не менее 2 тыс. таких ПЗРК, каждый – стоимостью около $60 тыс.

Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей – самолетов, вертолетов и беспилотников.

Принят на вооружение армии США в 1981 году. Дальность применения – до 8 км, максимальная высота поражаемой цели – около 3,8 км.

В декабре 2022 года газета The Wall Street Journal сообщила, что для восполнения запасов ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, которые Пентагон передал своим союзникам и Украине, военно-промышленному комплексу США потребуются годы.

«США нужны годы, чтобы восполнить 1600 ПЗРК Stinger, которые они передали Украине, поскольку их производство было остановлено в 2003 году», — сообщает издание.

В Соединенных Штатах только одна корпорация производит эти вооружения — Raytheon Technologies. Весной 2022 года было объявлено о возобновлении производства из-за конфликта на Украине — однако для роста объемов производства ПЗРК и ПТРК необходимо время и в 2023 и 2024 годах будет ощущаться дефицит этих вооружений.

В газете отмечают, что только за 2022 год США передали Украине девять годовых закупок ПТРК Javelin — 8500 комплексов.

Передавать союзникам ПЗРК Stinger США начали практически сразу же после принятия их на вооружение. За время Афганской войны ЦРУ передало моджахедам для борьбы с советскими войсками тысячи «стингеров». В сентябре 1986 года американскими ракетами были сбиты три вертолета Ми-24, все летчики погибли. Дальнейшее применение — без какого-либо контроля со стороны США — привело к потере ВС СССР, по разным данным, от пары до нескольких десятков летательных аппаратов. Кроме того, моджахеды сбили из «стингеров» три пассажирских самолета.

Петр Николаев

Оригинал материала: “Газета.ру”