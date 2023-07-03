Бохо никогда не выйдет из моды и будет возвращаться каждое лето: идеи стильных аутфитов в этом стиле на этот год

Бохо-стиль в одежде идеально подходит для лета. Свободные плавные силуэты нарядов дают возможность чувствовать себя максимально комфортно и при это выглядеть просто превосходно. Вот в чем особенность этого стиля и некоторые интересные идеи образов, которые заслуживают внимания в этом году.

В чем особенность стиля бохо

Бохо появился в 60-х годах и характеризовался свободой в одежде. Такие наряды оставались актуальными и в 70-х годах.

После этого стиль бохо пережил свое возрождение в 2000-х. Многие знаменитости популяризовали шарфы и шали с бахромой.

Некоторые элементы стиля бохо 2010-х годов, в частности такие как культовые вязанные крючком жилеты в комбинации с джинсовыми шортами уже давно вышли из той эпохи и стали культовыми просто сами по себе.

Кроме того, этот стиль характеризуется наличием легких струящихся силуэтов, свободных многоуровневых нарядов, украшенных вышивкой, бахромой, бисером и многими другими элементами.

Современные наряды в стиле бохо

С каждым поколением появляются все больше интересных и оригинальных нарядов в стиле бохо. Это больше не просто романтические платья и замшевые куртки с бахромой. Также сейчас самым настоящим трендом являются наряды из денима, созданные в технике пэчворк. Вместо ярких цветов сейчас в тренде мягкие пастельные тона.

Сейчас абсолютно каждый может найти для себя наряд в стиле бохо и добавить изюминку создаваемому образу.

Как добавить в свой образ стиль бохо

Преимущество стиля бохо заключается в том, что можно при помощи довольно простых элементов добавить определенную изюминку создаваемому образу.

Популярными принтами являются узоры пейсли, цветочные или же совершенно любые ботанические мотивы. Рисунки могут быть как светлыми, так и темными. У стиля бохо нет определенной цветовой гаммы. Платья и брюки могут быть совершенно любого оттенка.

Одежда в стиле характеризуется расслабленными и удобными силуэтами. Некоторые вещи, в частности, такие как брюк могут облегать верх, но быть достаточно свободными внизу. Одежда не должна быть тесной или же неудобной.

Что же касается основных элементов бохо, то отличным решением станут свободные струящиеся платья, расклешенные брюки и свободная воздушная блуза.

Все эти предметы можно красиво дополнить такими аксессуарами как сумка из рафии или же многослойные браслеты из бисера.

Вот несколько интересных идей для создания образа в стиле бохо.

Длинное цветочное платье

Это отличное решение для создания совершенно любого образа, как простого и повседневного, так и торжественного. Длинное платье с цветочным принтом хорошо сочетается с самыми различными аксессуарами и обувью.

Легкая свободная блуза

Удлиненная свободная блуза с этническим принтом станет отличным решением для лета. Можно красиво комбинировать такой наряд вместе с короткими шортами или юбкой.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Стильные топы

Чтобы создать красивый и модный образ в стиле бохо, можно подобрать стильные и эффектные топы. Они отлично смотрятся с джинсовыми шортами и различными аксессуарами.

Красивые и модные штаны

Можно сделать свой образ действительно восхитительным и очень стильным, если выбрать для себя оригинальные штаны в стиле бохо. Их можно красиво комбинировать с различными топами, обувью и аксессуарами.

Блузы с объемными рукавами

Такой наряд с цветочным принтом станет отличным решением для создания образа в стиле бохо. Можно красиво комбинировать его со свободной струящейся юбкой и красивой шляпой.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Туника

Стильная и модная длинная туника в сочетании с брюками выглядит очень красиво. Это хорошее решение для создания торжественного образа. Можно дополнительно подчеркнуть талию ремнем.

Свободное платье

Это достаточно интересный наряд с этнической вышивкой. Это хорошее решение, предназначенное для повседневной носки.

Вязаный жилет

Есть множество отличных нарядов, которые хорошо подойдут для создания образа в стиле бохо. Отличным вариантом станет многослойный образ. Для его создания нужно просто надеть красивый цветочный топ и дополнить его вязаным жилетом, который нужно просто накинуть сверху.

Короткие наряды

Чтобы можно было чувствовать себя комфортно во время летней жары, стоит надеть короткое платье или юбку с топом в стиле бохо. Это хорошее решение для повседневной носки.