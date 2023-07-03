Тело монахини оказалось «нетленным» спустя четыре года после ее похорон

Сотни людей отправились в монастырь в сельской местности Миссури, чтобы посмотреть на тело монахини, на котором отсутствуют признаки разложения спустя четыре года после ее смерти.

Фото из открытых источников / KMBC

Тело сестры Вильгельмины Ланкастер, скончавшейся в возрасте 95 лет в 2019 году, было эксгумировано «примерно четыре года спустя», чтобы его можно было перенести в место последнего упокоения в монастырской часовне, сообщило католическое информационное агентство.

Когда гроб извлекли из земли, тело Ланкастер, по-видимому, оказалось «нетленным». Останки остались нетронутыми, хотя тело не было забальзамировано и похоронено в деревянном гробу, сообщает новостное издание.

Это открытие привлекло внимание некоторых членов церкви и побудило к расследованию удивительного события.

Епархия Канзас-Сити-Сент-Джозеф сделала заявление по поводу находки.

«Состояние останков сестры Вильгельмины Ланкастер по понятным причинам вызвало широкий интерес и подняло важные вопросы», – заявили в епархии.

Фото из открытых источников

В епархии заявили, что «нетленность» встречается очень редко и является «хорошо налаженным процессом для продвижения дела о причислении к лику святых», но в случае Ланкастер этот процесс еще не начался.

Католическое информационное агентство сообщило, что более 100 нетленных тел были канонизированы – их тела не поддаются процессу разложения.

Эксперты говорят, что нет ничего необычного в том, что тела хорошо сохранились, особенно в первые несколько лет после смерти.

«Трудно сказать, насколько это распространено, потому что тела редко эксгумируют после захоронения», – сказал эксперт по судебной антропологии Николас В. Пассалаква. «Но есть много известных случаев хорошо сохранившихся человеческих останков.»

Пассалаква сказал, что «в целом» потребуется около пяти лет, чтобы тело превратилось в скелет, если похоронить останки без гроба или какой-либо другой упаковки.

«Поэтому для этого тела, которое было похоронено в гробу, лично я не нахожу слишком удивительным, что останки относительно хорошо сохранились всего через четыре года».

Тело будет покоиться в часовне сестер до 29 мая, а после процессии тело сестры Вильгельмины будет заключено в стекло возле алтаря в часовне Святого Иосифа.