 

Отключили от аппарата ИВЛ – Появились свежие данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

03.07.2023, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В минувшую пятницу в СМИ появились тревожные новости о сыне прославленного актера. 31-летнего наследника нашли на земле у жилого здания на Пролетарском проспекте. Позже выяснилось, что Николай Ефремов выпал из окна собственной квартиры на третьем этаже, после чего был экстренно доставлен в больницу, где врачи начали борьбу за его жизнь.

Впавшего в кому сына Михаила Олеговича поместили в реанимацию. Он успел перенести две операции, также медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, а на бедра установили аппарат наружной фиксации. Специалисты, по данным СМИ, оценивали состояние звездного наследника как крайне тяжелое и не исключали возможность летального исхода.

К счастью, сегодня о Николае Ефремове поступили более позитивные новости. Как пишет телеканал “360”, состояние сына актера улучшилось. Его уже отключили от аппарата ИВЛ. Также медики решили сократить дозу вазопрессерной поддержки, которая необходима для защиты от анафилактического шока. При этом актер до сих пор находится в реанимации.

Стоит отметить, что после появления новостей о госпитализации Николая, различные СМИ принялись писать о его возможных проблемах с алкоголем. Появились предположения о том, что именно это стало причиной печальной ситуации. Однако позже в прессе сообщили, что сын Михаила Ефремова выпал из окна случайно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Илон Маск: Искусственный интеллект будет использован в военных целях

03.07 / “Снова эксклюзивно наш” – Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ

03.07 / Компания Mercedes-Benz анонсировала тизером дебют нового Mercedes-Benz CLE Coupe

03.07 / «Боты разнылись» – Илон Маск назвал фейковыми пользователей, жалующихся на нововведения в Twitter

03.07 / Скандалы: «Фотосуды» разоряют турфирмы

03.07 / Заклинатели червей выманили на поверхность 260 беспозвоночных

03.07 / В РФ запустили продажи нового кроссовера Geely Boyue Cool из КНР за 2,9 млн рублей

03.07 / ЛДПР предложила удвоить максимальный доход самозанятых граждан

03.07 / Скандалы: Россияне стали рекордно много работать

03.07 / Илон Маск стал губернатором Кубани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика