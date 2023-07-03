 

Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву

03.07.2023, 11:56, Разное
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Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова…

А ведь жизнь продолжается!.. И поэтому последняя любовь Владимира Этуша решила отдохнуть от московских забот, хлопот, ремонтов и огородов.

“Забронировала номер отеля в любимом Геленджике”, – сообщила вдова актера россиянам о своем решении еще в апреле. Было трудно взять билет в СВ-вагон южного направления, но упорной вдове повезло.

Она оставила квартиру в Гранатном переулке столицы и дачу в подмосковной Долгинихе. И вот уже в социальной сети публикует кадр из вагона, который подписала с юмором “Я сама себе мужик, // И поеду в Геленджик”. Это перефразировнная строчка из песни группы “Ленинград”: “Замечательный мужик // Меня вывез в Геленджик!” Но 57-летняя вдова вывезла себя сама.

Правда, на берегах ласкового моря она не одна – с ней отдыхает троюродная сестра. Две знойные красавицы точно будут обращаться на себя внимание южных мужчин!


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