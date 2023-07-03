 

Новый китайский кроссовер Exeed RX добрался до России

03.07.2023, 11:50, Разное
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Новый кроссовер Exeed RX 2023 недавно появился в продаже в Китае, однако модель уже выявили на московских дорогах.

В частности, транспортное средство уже получило российскую регистрацию, о чем свидетельствуют соответствующие фотографии. Вместе с тем новинка обладает привлекательной внешностью и улучшенными техническими характеристиками. Кроме того, эксперты полагают, то цена на кроссовер Exeed RX 2023 модельного года в РФ может достигать 5 миллионов рублей.

Кроме того, под капотом паркетника установили 2-литровый бензиновый двигатель на 249 л.с. мощности. Также новинка получила систему полного привода и роботизированную коробку передач. Среди новых опций указана система удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, опция предотвращения столкновений и ряд ассистентов безопасности.


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