 

Мнение: Поссорились ли Шойгу и Пригожин?

03.07.2023, 11:25, Разное
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В публикации «Задачи ставили генералы» в «Новой газете» рассказал о том, как создавалось ЧВК «Вагнер», какую роль в рождении этой структуры сыграл нынешний тульский губернатор Алексей Дюмин, о том, как  начинался  конфликт опального Евгения Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу.

В этой публикации напомнил о текстах «Новой» о Пригожине, ЧВК «Вагнер», «фабрике троллей» и пр.пр.пр, публиковавших на протяжении более десяти лет. В том числе о публикациях февраля 2018 года о ракетно-бомбовом ударе ВВС США по левобережью Евфрата, в 80 км километрах восточнее сирийского города Дейр-эз-Зор….  После этих событий, возглавлявший в то время ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции: «Сейчас в Сирии большая группа погибла. <…> И 300 семей остались без отца, без мужа». Экс-депутат Виктор Алкснис назвал другую цифру: в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года в Сирии погибло 334 россиянина.

Публикации «Новой» февраля 2018 года можно прочитать здесь и здесь.

А вот видеоверсия публикации «Задачи ставили генералы»:

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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