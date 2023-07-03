Актёрам запретят совмещать роли в театре и кино

Министерство культуры издало постановление о новом порядке исполнения ролей на сцене и в экранных работах.

Главная цель инициативы – расширить круг лиц, задействованных в кино и театральных проектах, тем самым стимулируя трудоустройство молодых актёров.

Документ предписывает с 1 сентября 2023 года всем гражданам РФ и иностранным подданным с видом на жительство или патентом, имеющим актёрское образование, официально трудоустроенным в заведениях культуры, в письменной или электронной форме подать заявление в Минкульт и определиться с родом деятельности – театральная либо кинематографическая.

Если актёры до 1 октября не успеют подать соответствующие заявления, ведомство присвоит им статус путём жеребьёвки, которую проведёт искусственный интеллект. О её результатах участников оповестят на Госуслугах, по почте или путём SMS-рассылки.

Единая база данных поможет режиссёрам выбрать на роли актёров в соответствии с их родом деятельности. В будущем Минкульт планирует усовершенствовать систему и назначать исполнителей ролей автоматически.

Актёрам оставят возможность сниматься в рекламе независимо от профиля, ведь именно эта деятельность остаётся основным источником их доходов.

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