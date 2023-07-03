AirPods будут поставляться со встроенным термометром

Компания Apple работает над добавлением новых функций, таких как измерение температуры тела и возможность зарядки через USB-C, в свои новые беспроводные наушники AirPods. Марк Гурман, инсайдер и репортер Bloomberg, пишет об этом в информационном бюллетене Power On.

В статье говорится, что “компания рассматривает варианты внедрения новых функций, таких как температура тела и здоровый слух, и планирует более дешевые модели, а также переход на зарядные порты USB-C”.

Ожидается, что наушники смогут измерять температуру тела через ушной вкладыш. Этот метод, по словам инсайдера, обеспечит более точные результаты, чем измерение температуры на запястье в смарт-часах Apple.

Apple, по словам Гурмана, в настоящее время экспериментирует с программным обеспечением беспроводных наушников с полезными функциями для пользователей с нарушениями слуха.

Устройство может диагностировать проблемы со слухом с помощью приложения, которое генерирует определенные сигналы. Планируется, что аксессуар также станет более дешевой альтернативой слуховому аппарату.