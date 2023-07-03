Скандалы: Киприоты вместо патриотов

Бизнесмены продолжают сдавать российские паспорта

Ещё один миллиардер вышел из российского гражданства: глава международной группы компаний Areti Игорь Макаров теперь исключительно киприот. Это уже шестой участник рейтинга богатейших людей страны, отказавшихся от паспорта РФ с начала 2022 года. Соответствующая информация появилась в профиле бизнесмена, чьё состояние оценивается в 2,2 млрд долларов, на сайте американского журнала Forbes. Там указано, что тот сдал российский паспорт в 2023 году и сейчас является только гражданином Кипра.

В этой связи издание поместило экс-россиянина в список самых богатых жителей республики – там он занял пятое место. Правда, живёт Макаров на три страны: помимо Кипра он проводит время в американской Флориде и на севере Италии. Прошлой осенью газета Politis перечислила имена россиян и украинцев, выдачу которым «золотых паспортов» Кипра в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах нынешние власти считают подозрительной. В этом списке фигурировал и Макаров.

Предприниматель сколотил состояние на торговле газом. В конце 1990-х его компания «Итера» перепродавала сырьё из Туркмении. Затем он продал свою долю в этом бизнесе за 1,8 млрд долларов. Сейчас Макаров занимается инвестициями своего капитала на Западе. В частности, его «Арети» («Итера» наоборот) владеет 9% акций канадской нефтяной компании Spartan Delta Corp.

До Макарова о выходе из российского гражданства объявили несколько действующих и бывших «форбсов». Среди них – инвестор Тимур Турлов, бывший владелец компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, венчурный инвестор Юрий Мильнер, основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, а также Олег Тиньков (тоже получивший кипрское гражданство). От российского паспорта избавляются не только фигуры такого уровня, но и менее заметные бизнесмены, которые, по словам экспертов, пытаются таким образом купировать возникающие у них юридические и финансовые риски. Один из последних «отказников» – экономист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Андрей Мовчан. На днях он опубликовал в соцсетях справку из посольства РФ в Великобритании, из которой следует, что ему разрешили выйти из гражданства 27 июня.

Александра Мокрова, иммиграционный юрист Sterling Law и СЕО Emigral

– Одна из причин отказа российских бизнесменов от гражданства связана с возникшими у них после начала спецоперации и последовавшими за этим санкциями сложностями при работе на международном рынке. Яркий пример проблем,

с которыми может столкнуться бизнес с российскими владельцами, – случай с компанией Immigram, которая лишилась победы в конкурсе Slush и миллиона евро инвестиций после того, как организаторов конкурса раскритиковали за присуждение победы россиянам. Ситуацию не спасло даже то, что Immigram базируется в Лондоне, а её основатели давно покинули Россию. Поэтому, если сфера интересов бизнеса лежит вне России, а руководитель уже живёт за рубежом, отказ от гражданства – один из способов повлиять на ситуацию. Кроме репутационных рисков компания с российскими основателями может столкнуться с заморозкой зарубежных счетов.

Евгений Сатановский, политолог

– Стало невыгодно быть русским. Для людей такого типа это главный и единственный аргумент. Можно же деньги потерять! И тут вполне логично для человека с таким характером и таким отношением к жизни сменить гражданство, а если придётся, то национальность, вероисповедание (при условии, что он вообще во что-то верит, кроме денег), происхождение, а понадобится – и всё остальное, что только можно поменять.

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”