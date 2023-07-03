“Его боятся до сих пор” – Волкову внесли в “черный” список из-за покойного Лимонова

“Я уже давно нахожусь в списке “Миротворец”

(запрещенный в России экстримистский ресурс, публикующий данные и фотографии политиков, артистов и

журналистов, считающихся, по мнению авторов сайта, сепаратистами или

“агентами Кремля” – Прим. ред.), – говорит Волкова. – При этом в

Интернете врут, что я якобы была на Майдане (центральная площадь Киева – Прим.

ред.), поддерживала, пела там украинский гимн”.

На самом деле, конечно, Волкова не была, не поддерживала и

не пела. “Я очень много снималась на Украине – лет десять каждое лето

проводила в Одессе или Киеве, но никакой политики эти мои поездки не

подразумевали, – пояснила звезда. – А когда меня в очередной раз утвердили на

главную роль в фильме, работа над которым должна была быть в Незалежной, СБУ

(Служба Безопасности Украины – Прим. ред.) прислала мою фотографию, под которой было написано и даже подчернуто красным: “Муж – Эдуард Лимонов”. Получается, они

его боятся до сих пор (умер в 2020 году – Прим. ред.)”

“Лимонов был патриотом, который говорил: “Россия – все,

остальное – ничто”, – пояснила она. – Еще в 1992 году он объяснял, что ждет Украину, и оказался пророком, Он побывал в Сербии, где увидел горы

трупов, и сказал, что на Украине будет тоже самое, потому что непонятно с

какого перепуга Харьков, Запорожье, Одесса и прочие русскоязычные регионы стали вдруг Украиной, где их начали притеснять. И поэтому призывал Путина быстрее вводить туда

войска, не дать НАТО построить там военные базы. А будь Лимонов жив сегодня, он был сказал: “Победа и

только победа!”

Волкова снималась в Крыму, но не знает, сказалось ли как-то

это обстоятельство на включение в “черный” список на Украине. “Я всегда

говорю, что артист аполитичен, – возмущается она. – Я не разбираюсь в

геополитике, но точно знаю: мне не стыдно за то, что я русская, у меня нет

повода не доверять нашему президенту”.