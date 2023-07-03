Врач-диетолог Строков рассказывает о ростках пшеницы и их пользе

Ростки пшеницы можно использовать для приготовления многих салатов и блюд. Проростки имеют хрустящую текстуру, свежий вкус и полезны для здоровья, полны питательных веществ, в них много минералов и витаминов, таких как железо, калий и витамин С.

“Они также содержат ферменты, которые поддерживают пищеварение, например, амилазу или протеазу, – говорит Игорь Строков для МедикФорума.

Микрогрин содержит много клетчатки. Это стимулирует работу кишечной системы, выводит из организма токсичные вещества и помогает похудеть, уменьшая чувство голода”. Строков, врач-диетолог, перечислил и другие полезные свойства проростков.

Употребление ростков имеет целый ряд преимуществ для здоровья. Проростки пшеницы имеют очень низкое содержание калорий. В среднем в 100 г ростков содержится от 30 до 40 калорий.

Антиоксидантное действие ростков заключается в том, что они способны защищать клетки от повреждений. В качестве примера можно привести витамин Е, флавоноиды или каротиноиды.

Проростки универсальны и могут быть добавлены в широкий спектр продуктов питания. Они также добавляют питательную ценность.

Проростки пшеницы также могут улучшить кроветворение и восстановить нервную систему.