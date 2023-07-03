 

Врач-диетолог Строков рассказывает о ростках пшеницы и их пользе

03.07.2023, 10:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ростки пшеницы можно использовать для приготовления многих салатов и блюд. Проростки имеют хрустящую текстуру, свежий вкус и полезны для здоровья, полны питательных веществ, в них много минералов и витаминов, таких как железо, калий и витамин С.

“Они также содержат ферменты, которые поддерживают пищеварение, например, амилазу или протеазу, – говорит Игорь Строков для МедикФорума.

Микрогрин содержит много клетчатки. Это стимулирует работу кишечной системы, выводит из организма токсичные вещества и помогает похудеть, уменьшая чувство голода”. Строков, врач-диетолог, перечислил и другие полезные свойства проростков.

Употребление ростков имеет целый ряд преимуществ для здоровья. Проростки пшеницы имеют очень низкое содержание калорий. В среднем в 100 г ростков содержится от 30 до 40 калорий.

Антиоксидантное действие ростков заключается в том, что они способны защищать клетки от повреждений. В качестве примера можно привести витамин Е, флавоноиды или каротиноиды.

Проростки универсальны и могут быть добавлены в широкий спектр продуктов питания. Они также добавляют питательную ценность.

Проростки пшеницы также могут улучшить кроветворение и восстановить нервную систему.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Илон Маск: Искусственный интеллект будет использован в военных целях

03.07 / “Снова эксклюзивно наш” – Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ

03.07 / Компания Mercedes-Benz анонсировала тизером дебют нового Mercedes-Benz CLE Coupe

03.07 / «Боты разнылись» – Илон Маск назвал фейковыми пользователей, жалующихся на нововведения в Twitter

03.07 / Скандалы: «Фотосуды» разоряют турфирмы

03.07 / Заклинатели червей выманили на поверхность 260 беспозвоночных

03.07 / В РФ запустили продажи нового кроссовера Geely Boyue Cool из КНР за 2,9 млн рублей

03.07 / ЛДПР предложила удвоить максимальный доход самозанятых граждан

03.07 / Скандалы: Россияне стали рекордно много работать

03.07 / Илон Маск стал губернатором Кубани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика