«Внедрим в Швеции» – Грета Тунберг восхитилась украинской практикой привязывания эковредителей к столбам

Привязывать эковредителей к столбам и пороть их – новое слово в «зелёной повестке», заявила шведская экологическая активистка и доктор теологических наук Грета Тунберг во время пресс конференции в Киеве.

По её словам, украинский опыт необходимо перенять как властям ее родной страны, так и Европейскому союзу в целом.

– Я ехала в СВ-вагоне «Укрзализныци», попивая цикорий на соевом молоке, а в окне проносились столбы, к которым были привязаны покупатели бионеразлагаемых пакетов и сотрудники грязных производств: шахтеры, химики, автомобилестроители. Я восхищена! Это новый уровень экозащиты – надо такое внедрить в Швеции, – отметила академик.

По словам Тунберг, украинские власти уже пообещали направить в Стокгольм одну бригаду «Азова» и батальон теробороны «Фрайкор» для наведения порядка в экологической сфере.

– Мне сказали, что эти ребята лучше знают скандинавскую и в целом германскую культуру, и смогут найти общий язык с моими согражданами, – пояснила шведка.

Грета Тунберг приехала в Киев 28 июня для участия в экономическом саммите. В столице Украины она провела встречу с национальным лидером страны Владимиром Зеленским и руководством «Укрзализныци».

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