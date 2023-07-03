Meizu представила новый смартфон Meizu 20 Infinity Unbounded Edition с потрясающим кинотеатральным экраном

Новый смартфон Meizu 20 Infinity Unbounded Edition, который обладает потрясающим «кинотеатральным» экраном, наконец-то появился в продаже. Компания Meizu официально объявила о начале предзаказов на это топовое устройство, которые вскоре сменятся ритейловыми продажами, начиная с 12 июня.

Фото из открытых источников / ithome.com

Meizu 20 Infinity Unbounded Edition оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу. Однако настоящая звезда этого смартфона – его «кинотеатральный» экран. С диагональю 6,79 дюйма и технологией OLED, он предлагает невероятное качество изображения. Благодаря стандарту LTPO экран поддерживает переменную частоту обновления до 120 Гц, что обеспечивает плавное и реалистичное отображение контента. Не менее важно, что цветовая глубина экрана составляет 10 бит, что позволяет передавать более широкую гамму цветовых оттенков.

Самое примечательное в этом смартфоне – соотношение сторон экрана 21:9, благодаря чему он получил прозвище «кинотеатральный». Это позволяет пользователям наслаждаться фильмами и видео в формате, максимально приближенном к тому, что можно увидеть в кинотеатре. Широкий экран предоставляет более эммерсивное и захватывающее визуальное впечатление, погружая пользователей в мир развлечений.

Meizu 20 Infinity Unbounded Edition также порадует пользователей впечатляющей емкостью аккумулятора – 4800 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Более того, он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд устройства и продолжить его использование без лишних задержек.

Приятным бонусом является также наличие различных конфигураций устройства, которые можно выбрать в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями. Цены на Meizu 20 Infinity Unbounded Edition уже объявлены и представляют собой адеквекватные предложения. Базовая конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти доступна по цене 35 990 рублей. Если вам нужно больше места для хранения файлов, вы можете выбрать версию с 256 ГБ встроенной памяти за 39 990 рублей. Наконец, самая мощная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 44 990 рублей.

Meizu 20 Infinity Unbounded Edition обладает не только потрясающими характеристиками, но и привлекательным дизайном. Устройство выполнено с использованием высококачественных материалов и имеет элегантный и современный внешний вид. Задняя панель смартфона изготовлена из прочного стекла, которое придает ему благородный и стильный вид.