 

“Счастье любит тишину” – Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств

03.07.2023, 9:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кажется, что знаменитый актер наконец-то обрел счастье. После громкого развода с Агатой Муцениеце и продолжительного эмоционального восстановления он женился на коллеге по творческому цеху, которая младше его на восемь лет. Не успела пара расписаться, как у них родился ребенок. Зепюр Брутян подарила Павлу Прилучному сына.

Поклонники не устают восхищаться звездной семьей. Тем более она сама дает для этого поводы. В микроблоге супругов то и дело появляются трогательные совместные фотографии. А новоиспеченная мамочка вообще любит показывать, как проявляет любовь знаменитый актер. Время от времени она показывает на своей странице, как муж осыпает ее подарками.

На этот раз новый кадр появился в соцсетях Павла Прилучного. Он опубликовал снимок, на котором запечатлен за поцелуем с Зепюр Брутян. “Делает меня лучше!” – трогательно подписал снимок артист. Под фотографией поклонники оставили массу восхищенных комментариев.

“Заметно, как вы похорошели. Павел помолодел и в то же время стал брутальнее и солиднее”, – пишут фанаты.

Однако нашлись те, кого столь откровенная сцена не умилила. Некоторые пользователи раскритиковали пару из-за публичной демонстрации чувств. Кто-то написал, что подобную фотографию актер выложил специально, чтобы все “увидели, узнали, позавидовали”.

“Счастье любит тишину, а не публичность! Поговорим, когда пройдет 10 лет”, – обратились к Павлу Прилучному люди.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Илон Маск: Искусственный интеллект будет использован в военных целях

03.07 / “Снова эксклюзивно наш” – Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ

03.07 / Компания Mercedes-Benz анонсировала тизером дебют нового Mercedes-Benz CLE Coupe

03.07 / «Боты разнылись» – Илон Маск назвал фейковыми пользователей, жалующихся на нововведения в Twitter

03.07 / Скандалы: «Фотосуды» разоряют турфирмы

03.07 / Заклинатели червей выманили на поверхность 260 беспозвоночных

03.07 / В РФ запустили продажи нового кроссовера Geely Boyue Cool из КНР за 2,9 млн рублей

03.07 / ЛДПР предложила удвоить максимальный доход самозанятых граждан

03.07 / Скандалы: Россияне стали рекордно много работать

03.07 / Илон Маск стал губернатором Кубани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика