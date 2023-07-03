Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии

Недавно в нижней палате российского парламента был одобрен законопроект, предполагающий внедрение программы долгосрочных сбережений. Власти намерены простимулировать граждан к подготовке финансовой подушки на старость.

Однако, как оказалось, половина россиян уже готовится к пенсии. Кто-то откладывает денежные средства заранее, кто-то рассчитывает на помощь детей, а кто-кто вкладывается в недвижимость. Об этом свидетельствуют результате исследования, проведенного изданием “Комсомольская правда”.

Совокупно 27% опрошенных занимаются инвестированием, чтобы обеспечить себе дополнительный доход на пенсии. Из них шесть процентов скупают золото или серебро, еще столько же торгуют на рынке ценных бумаг.

Оставшиеся 15% предпочитают вкладываться в недвижимость. Примечательно, что респонденты рассматривают дома не только как жилье, но и как источник дополнительного заработка. Некоторые планируют сдавать комнату или квартиру целиком.

Девять процентов участников исследования полагаются на помощь детей на пенсии, уточняет RT. Еще 13% подчеркнули, что уже откладывают деньги на беззаботную старость.

К слову, 50% опрошенных не откладывает деньги, не вкладывается в недвижимость, не покупает акции или драгоценные металлы и вообще никак не готовится к предстоящей пенсии. Некоторые из них отмечают, что маленькая зарплата не позволяет делать сбережений, а кто-то и вовсе живет одним днем.