 

Искусственный интеллект приходит на государственную службу

03.07.2023, 8:47, Разное
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Согласно отчету “Government View 2023”, технология искусственного интеллекта (ИИ) постепенно внедряется в государственные услуги в странах ОЭСР. Однако это происходит с разной скоростью.

Исследование 30 стран ОЭСР показало, что в 2022 году 23 (77%) страны имели проекты ИИ в таких важных категориях, как совершенствование политики, внутренних процессов управления и предоставления государственных услуг. Десять из тридцати стран также имели проекты в этих трех областях.

Более половины проанализированных стран ОЭСР имеют проекты ИИ, направленные на улучшение внутренних процессов в государственном секторе (например, повышение эффективности) и проактивное предоставление государственных услуг. Лишь 11 государственных учреждений внедрили ИИ в процесс формирования государственной политики (например, принятие экологических решений в Эстонии).Эксперты ОЭСР отмечают важность согласования этических норм и принципов при внедрении ИИ в государственном секторе, однако в настоящее время существуют значительные различия между странами в подходах к этим вопросам. Более половины стран (16 из 30) полагаются на формальные требования, такие как законы или другие юридические документы. Двенадцать стран также полагаются на политические инициативы в виде стандартов и принципов. Две страны (Латвия и Литва) вообще не используют никаких инструментов.

Согласно отчету британской консалтинговой компании Oxford Insights, Соединенные Штаты Америки, Сингапур и Великобритания занимают три первых места в рейтинге “Индекс готовности правительств к использованию ИИ в государственных услугах в 2022 году” (составлен Oxford Insights). В рейтинге участвовала 181 страна, а РФ заняла 40-е место. Индекс рассчитывался на основе 39 показателей и 10 параметров, характеризующих три основных компонента, а именно: возможности правительства, технологический сектор и доступность данных. В докладе “Этика и Digital”, опубликованном Российским центром подготовки лидеров и команд цифровой трансформации Высшей школы экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы, говорится, что быстрее всего внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении происходит в тех странах, которые имеют высокий уровень доверия к своим социальным институтам.


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